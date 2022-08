Expointer Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro irá debater práticas voltada para o aumento da produtividade no campo

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

No Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro, Banrisul deve destacar melhores práticas para produtividade e novas formas de investimentos. Foto: José Fernando Ogura/ANPr Foto: José Fernando Ogura/ANPr

Na próxima quinta-feira (01), ocorre o Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro, na Casa da Rede Pampa, na 45ª edição Expointer. Dentre os temas que serão abordados, estão as melhores práticas para aumentar a produtividade no campo, voltadas principalmente aos pequenos e médios produtores.

O diretor de crédito do Banrisul, Osvaldo Lobo Pires, será um dos debatedores. Segundo ele, o Fórum se destaca pelo seu movimento de defender a inovação, a modernidade e por apoiar um setor da economia gaúcha muito importante, como a agropecuária. “A gente entende que esse é um dos pilares do banco: apoiar o crescimento sustentável, as boas práticas e conseguir cada vez mais extrair novas práticas”, afirma.

Com o objetivo de compartilhar conhecimentos para aprimorar o desenvolvimento do agronegócio no Rio Grande do Sul, as discussões também vão buscar apresentar novas possibilidades de investimento para o setor. “A gente vem sempre buscar modernidade no sentido de buscar ferramentas para o plantio, você buscar ferramentas para fazer o maior número possível de culturas ao longo de um ano, buscar ferramentas que ajudem o pequeno e o médio produtor a saber como plantar, de que forma plantar, qual a melhor variedade e como ele consegue extrair o melhor tipo de retorno dentro da cultura”, destaca o diretor de crédito do Banrisul.

O evento é uma parceria da Rede Pampa com o Banrisul e Cotrijal. O Fórum será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM), a partir de 14h30, e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 11 de setembro.

