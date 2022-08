Expointer Confira a programação cultural da 45ª Expointer

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Palco de shows no parque de Esteio. Foto: Fernando Dias/Seapdr Foto: Fernando Dias/Seapdr

A 45ª Expointer, que iniciou neste sábado (27) e segue até 04 de setembro, terá intensa programação cultural em todos os dias de feira. Com atrações para diferentes gostos, os shows se dividem na Mostra Musical da Expointer e no Festival Cultural do Parque Assis Brasil, com apresentações de dança de CTGs de todo o estado.

Grandes nomes da música nativista como Renato Borghetti, Os Serranos, Gaúcho da Fronteira, Shana Müller, Daniel Torres, Tchê Guri e Luiz Carlos Borges se apresentarão em shows que ocorrem das 16h às 20h, sem custo adicional para os visitantes.

Além dos shows musicais, a noite de abertura da Expointer contará com a apresentação do Guri de Uruguaiana. A programação deste sábado (27) começa com o músico Antonyo Rycardo, às 16h. Cantor e multi-instrumentista, ele reúne em seu repertório choros, serestas, bossa nova, MPB, boleros, salsas e músicas nativistas do Rio Grande do Sul.

Em seguida, às 17h, é a vez do Capitão Faustino, nome artístico do cantor, compositor, violonista e trovador Luis Otávio Silva. Às 18h, se apresenta a cantora, jornalista, podcaster e apresentadora de televisão Shana Müller, que soma 18 anos de carreira.

As apresentações do primeiro dia da Expointer se encerram com o show do Guri de Uruguaiana. Reconhecido nacionalmente, o personagem é criação do ator e humorista Jair Kobe, que ostenta uma carreira artística de mais de duas décadas. Ele apresentará “Os Causos do Guri”, show no qual o Guri de Uruguaiana, juntamente com o seu fiel escudeiro Licurgo, o Gaúcho Emo, conta causos, canta paródias e versões do Canto Alegretense.

Programação completa

SÁBADO (27)

FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL

14h30 – Grupo de Danças do CTG Rancho da Saudade

15h15 – Grupo Folclórico Fogo de Chão

MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2022

16h – Antonyo Rycardo

17h – Capitão Faustino

18h – Shana Muller

19h – Guri de Uruguaiana

DOMINGO (28)

FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL

14h30 – Grupo de Danças do CTG Campo dos Bugres

15h00 – Palestra Sobre dança com Diego Muller

15h30 – Grupo de Danças do CTG Giuseppe Garibaldi

MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2022

16h – Carlos Moller

17h – Juliana Spanevello

18h – Angelo Franco

19h – Joca Martins

SEGUNDA (29)

FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL

14h30 – Palestra sobre Dança com Diego Muller

15h10 – Agrupamento Folclórico Tranca-Fio

MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2022

16h – Amilton Lima

17h – André Teixeira

18h – Marcelo Cachoeira

19h – Gaúcho da Fronteira

TERÇA (30)

FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL

15h – Grupo de Danças do CTG Lanceiros da Zona Sul

MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2022

16h – Sergio Rojas

17h – Renato Borghetti

18h – Tchê Guri

19h – Rogério Melo

QUARTA (31)

FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL

15h – Entre Passos Cia de Dança

MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2022

16h- Os Andeiros

17h – Robson Paines

18h – Pedro Ernesto Denardin

19h – João Luiz Correa

QUINTA (01)

FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL

15h – Edison Gaúcho e Grupo Força Gaúcha

MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2022

16h – Leandro Cachoeira

17h – Luiz Carlos Borges

18h – Érlon Péricles

19h – Os Serranos

SEXTA (02)

FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL

14h30 – Grupo de Danças do CTG Caudilho Guaibense

15h15 – Grupo de Danças do CTG Passo dos Tropeiros

MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2022

16h – Maria Luiza Benitez

17h – Mauro Moraes

18h – Helmo de Freitas

19h – Jorge Guedes e Família

SÁBADO (03)

FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL

14h30 – Grupo do CTG Patrulha do Rio Grande

15h15 – Grupo de Danças do CTG Guapos do Itapuí

MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2022

16h – Grupo Porteira do Pago

17h – Ênio Medeiros

18h – João de Almeida Neto

19h – Daniel Torres

DOMINGO (04)

FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL

14h30 – Grupo de Danças Folk de Espora

15h15 – Grupo de Danças do CTG Brasão do Rio Grande

MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2022

16h – Cristina Sorrentino

17h – Grupo Sombra Del Ayer

18h – Cristiano Quevedo

19h – Elton Saldanha

