Expointer “Já é a maior Expointer de todos os tempos”, afirma o governo gaúcho na abertura dos portões

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A ocasião marcou a instalação do gabinete do governador no local, levando a sede do governo do Estado para a feira. Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã deste sábado (27), diversas autoridades participaram da cerimônia de abertura dos portões da 45ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A ocasião também marcou a instalação do gabinete do governador no local, levando a sede do governo do Estado para a feira.

“Estaremos aqui durante os nove dias, prestigiando este evento, no qual mostramos ao mundo nossa principal vocação, que é a agropecuária”, disse o chefe do Executivo Estadual, Ranolfo Vieira Júnior.

O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Domingos Velho Lopes, ressaltou a importância desta edição: “Chegou o dia da retomada e o momento da integração e harmonia entre o campo e a cidade. O nosso estado se consolida como uma das maiores potências do agronegócio mundial, e não temos dúvida de que essa já é a maior Expointer de todos os tempos”.

As expectativas para a feira também foram destacadas pelo prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal. “Teremos números recordes, de negócios, de público e de debates sobre o futuro do nosso estado e país, nos quais o tema central será a inovação”, comentou. A projeção de visitantes é de cerca de 600 mil pessoas e a de vendas ultrapassa os R$ 4 bilhões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer