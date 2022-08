Expointer Troféu Destaques do Agro promove a valorização da agricultura familiar

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Serão selecionados projetos que agreguem valor à produção nas pequenas propriedades rurais. Foto: Reprodução

Através da valorização de iniciativas de pequenos produtores familiares, o propósito da categoria “Agroindústria Familiar” do Troféu Destaques do Agro é reconhecer o segmento, dando visibilidade a projetos sustentáveis e inovadores. A premiação é uma promoção da Rede Pampa e do Banrisul, na Expointer, e será realizada no dia 1º de setembro, às 20h.

Serão selecionados projetos que agreguem valor à produção nas pequenas propriedades rurais, seja pela transformação ou beneficiamento do produto in natura ou pelo aumento da rentabilidade do negócio e exploração de novos nichos de mercados. Ou seja, ações que, além de fomentar o setor, proporcionam a manutenção das famílias no campo.

A cerimônia do Troféu será transmitida ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 11 de setembro.

