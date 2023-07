Inter Técnico Maurício Salgado deixará as Gurias Coloradas

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

Treinador se despede do clube gaúcho depois de quatro temporadas Foto: Reprodução/Inter Treinador se despede do clube gaúcho depois de quatro temporadas (Foto: Reprodução/Inter) Foto: Reprodução/Inter

O treinador Mauricio Salgado, técnico das Gurias Coloradas, deixará o clube gaúcho e deve ir para o Flamengo. Após quatro temporadas, o treinador se despede com três títulos gaúchos conquistados.

O comandante colorado recebeu a proposta das Meninas da Gávea após a saída do técnico português Luis Andrade. O contrato com as gaúchas tinha duração até dezembro de 2024.

A tendência é que a saída seja confirmada a partir do recesso do Inter na semana que vem. Assim, o profissional ficaria livre para viajar para o Rio de Janeiro. O técnico antecipou a sua ida para o clube carioca já que a ideia inicial era estar no comando do Inter na disputa da Libertadores.

Desde a temporada de 2019 no clube, ano de estreia das Gurias Coloradas na elite do futebol feminino, o treinador comandou a equipe em 130 partidas e conquistou três títulos, além de ter classificado o time à fase de mata-mata em todas as participações no Brasileiro A1.

