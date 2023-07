Grêmio Meia do Grêmio pode estar de saída para o futebol árabe

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

Vina tem 27 jogos pelo Grêmio, com quatro gols Foto: Lucas Uebel/Grêmio Vina tem 27 jogos pelo Grêmio, com quatro gols (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Com a janela de transferências aberta, o Grêmio recebeu proposta para o meia Vina. O jogador chegou na temporada de 2023 e tem 27 jogos, com quatro gols. O clube árabe interessado não foi divulgado.

O seu ex-clube, o Ceará, possui 70% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 30% pertencem exclusivamente ao Vina.

As conversas entre o clube cearense, o staff do atleta e o clube do Oriente Médio ocorrem há uma semana. O negócio deve ser resolvido nos próximos dias.

O meia está emprestado ao Grêmio até o fim desta temporada, com opção de compra ao fim do contrato. A saída de Vina aumentaria o problema do ataque do Grêmio.

O meia tem sido o reserva imediato para Luis Suárez, mesmo atuando adaptado na função.

