Política CPMI do 8 de janeiro aprova quebra de sigilos do tenente-coronel Mauro Cid, ex-chefe da polícia, coronel Lawand e outros

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Membros da comissão terão acesso a documentos, relatórios de inteligência financeira e quebras de sigilo de depoentes Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Membros da comissão terão acesso a documentos, relatórios de inteligência financeira e quebras de sigilo de depoentes Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os membros da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do 8 de janeiro aprovaram, nesta terça-feira (11), diversos requerimentos que incluem acesso a documentos, relatórios de inteligência financeira e quebras de sigilo dos depoentes.

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), teve a quebra de sigilo telemático e George Washington, condenado por planejar explosão de bomba perto do aeroporto de Brasília, o sigilo bancário.

A Comissão aprovou de forma separada a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Já o coronel Jean Lawand, acusado de pedir um golpe de Jair Bolsonaro em conversa com Mauro Cid, teve aprovada a quebra de sigilo telefônico e telemático.

Quebras de sigilo

Transferência dos sigilos bancário e fiscal (no período de 2021 até o presente momento), telefônico (no período de 2022 até o presente momento) e telemático (no período de 31 de outubro de 2022 até o presente momento) de Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal.

Transferência dos sigilos telefônico e telemático de Jean Lawand Júnior no período de 2022 até o presente momento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/cpmi-do-8-de-janeiro-aprova-quebra-de-sigilos-do-tenente-coronel-mauro-cid-ex-chefe-da-policia-coronel-lawand-e-outros/

CPMI do 8 de janeiro aprova quebra de sigilos do tenente-coronel Mauro Cid, ex-chefe da polícia, coronel Lawand e outros

2023-07-11