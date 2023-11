Futebol Técnico Ramon Menezes convoca Seleção Brasileira Pré-Olímpica para treinamento em novembro

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Treinador chamou 23 atletas para a última fase de preparação antes da disputa do Pré-Olímpico, em janeiro. (Foto: Joilson Marconne/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O técnico da Seleção Brasileira Pré-Olímpica, Ramon Menezes, convocou, nessa terça-feira (7), os jogadores para o período de treinamento durante a Data Fifa de novembro. O atacante John Kennedy, do Fluminense, é uma das novidades na lista de 23 convocados para os últimos treinos antes do Torneio Pré-Olímpico em janeiro, na Venezuela. Kennedy, de 21 anos, marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Boca Juniors (2 a 1) que garantiu o título inédito da Libertadores.

Entre os selecionados também estão oito atletas da seleção campeã nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile), feito que não ocorria há 36 anos. Conquistaram o ouro pan-americano os goleiros Mycael (Athletico-PR) e Andrew (Gil Vicente/Portugal); o lateral Patryck (São Paulo); os zagueiros Arthur Chaves (Acadêmico de Viseu/Portugal) e Michel (Palmeiras); o meio-campista Igor Jesus (Flamengo); e os atacantes Guilherme Biro (Corinthians) e Matheus Nascimento (Botafogo).

A preparação tem início na próxima segunda-feira (13) e vai até 21 de novembro no Centro de Treinamento (CT) Joaquim Grava (Corinthians). Bicampeão nos Jogos de Tóquio, o Brasil precisa chegar à final do Pré-Olímpico para garantir presença em Paris 2024.

Ao todo 10 seleções lutarão pelas duas vagas no Pré-Olímpico na Venezuela, entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024. A competição ocorrerá na capital Caracas e também nas cidades de Valencia e Barquisimeto. O Brasil está o no Grupo A, junto com Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador). Na outra chave estão (Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai). Veja abaixo a lista dos convocados por Ramon Menezes.

Goleiros

– Andrew – Gil Vicente (POR);

– Marcelo Pitaluga – Liverpool (ING);

– Mycael – Athletico.

Laterais

– Khellven – CSKA (RUS);

– Vinicius Tobias – Real Madrid (ESP);

– Patryck – São Paulo;

– Vanderlan – Palmeiras.

Zagueiros

– Arthur Chaves – Acadêmico de Viseu (POR);

– Robert Renan – Zenit (RUS);

– Lucas Beraldo – São Paulo;

– Michel – Palmeiras.

Meio-campistas

– Aleksander – Fluminense;

– Igor Jesus – Flamengo;

– Andrey – Nottingham Forest (ING);

– Pablo Maia – São Paulo;

– Luis Guilherme – Palmeiras;

– Victor Hugo – Flamengo.

Atacantes

– Guilherme Biro – Corinthians;

– John Kennedy – Fluminense;

– Gabriel Pec – Vasco;

– Marcos Leonardo – Santos;

– Sávio – Girona;

– Matheus Nascimento – Botafogo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/tecnico-ramon-menezes-convoca-selecao-brasileira-pre-olimpica-para-treinamento-em-novembro/

Técnico Ramon Menezes convoca Seleção Brasileira Pré-Olímpica para treinamento em novembro

2023-11-07