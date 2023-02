Esporte Técnico Renato Portaluppi aponta melhora do Grêmio e paciência contra o Esportivo

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2023

O Grêmio chegou a 12 em quatro partidas e é líder isolado do estadual. Na foto, o técnico Renato Portaluppi Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Grêmio chegou a 12 em quatro partidas e é líder isolado do estadual. Na foto, o técnico Renato Portaluppi. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio venceu o Esportivo por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (01) e manteve os 100% de aproveitamento no Gauchão. O técnico Renato Portaluppi destacou a melhora do time na segunda etapa, quando conseguiu o dois gols da vitória na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

“Importante é a entrega da equipe, melhoramos bastante do primeiro para o segundo tempo, conseguimos criar, valorizar a posse de bola, começamos a criar oportunidades, fizemos dois belos gols”, disse Renato.

“Acho que valeu, não é fácil jogar no interior contra o Esportivo, jogava basicamente com duas linhas, muitas vezes com linha de seis atrás. Importante que a equipe teve paciência, soube furar o bloqueio deles e fazer os dois gols”, acrescentou.

O Grêmio chegou a 12 em quatro partidas e é líder isolado do estadual, neste momento com cinco pontos a mais que o São José, o segundo colocado. O próximo compromisso do Tricolor é no sábado (04), às 16h30, na Arena, diante do Aimoré.

