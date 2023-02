Economia Emplacamentos de veículos sobem mais de 16% em janeiro de 2023 no Brasil

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2023

Quando comparado com o mês de dezembro de 2022, o segmento registrou retração de mais de 26% Foto: Agência Brasil

Janeiro de 2023 registrou uma alta de 16,3% nos emplacamentos de carros no Brasil em geral, comparando com o mesmo mês do ano passado, segundo a Fenabrave — Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.

Já na comparação com dezembro de 2022, houve uma queda de 26,8%. Para o Presidente da entidade, Andreta Jr., a sazonalidade e a situação conjuntural que o País viveu no primeiro mês do ano passado, explicam as diferenças nos números.

“Em janeiro de 2022 o setor registrou o pior resultado para o mês desde 2017, já que os estoques das concessionárias estavam baixos, por conta da crise de abastecimento global, além de ter sido um período em que a variante Ômicron da Covid-19 causava grande preocupação na população”, destaca.

Para Andreata Jr., a retração em relação a dezembro de 2022 é por conta da sazonalidade do setor, uma vez que nesta época há várias despesas como IPVA, material escolar e IPTU, o que acabam pesando na decisão de compra das famílias.

Automóveis e comerciais leves

Os segmentos iniciaram o ano com alta de 11,86% sobre o mesmo mês de 2022. Segundo a Fenabrave, em janeiro do ano passado, os estoques das concessionárias estavam muito baixos e, ao longo de 2022, a oferta foi se normalizando.

O volume de janeiro de 2023 estava em cerca 15 mil unidades a mais do que o mesmo mês de 2022. Porém, em comparação a dezembro de 2022, janeiro deste ano apresentou uma queda de 35,47% nos emplacamentos deste segmento.

Automóveis e comerciais leves eletrificados

Apesar da base baixa de comparação (em janeiro/2022, apenas 2.558 automóveis e comerciais leves eletrificados foram emplacados), os segmentos devem manter crescimento ao longo do ano.

“Mesmo com a sazonalidade que impacta todo o setor, o volume de emplacamentos foi próximo ao da média anual de 2022. Além disso, houve aumento não só da demanda, mas da oferta de eletrificados nos últimos meses, já que diversas montadoras têm ampliado seus portfólios de opções de híbridos e elétricos” , diz Andreta Jr.

Os emplacamentos destes segmentos em janeiro deste ano foi 76,04% maior do que janeiro de 2022. Comparando com dezembro do ano passado, teve uma queda de 19,40%.

Caminhões e ônibus

Os caminhões seguram a mesma lógica dos outros veículos. Comparando janeiro deste ano com janeiro do ano passado, a alta nos emplacamentos foi de 20,08%. De dezembro de 2022 a janeiro de 2023, houve uma queda de 15,33%.

Os ônibus também registraram alta comparando janeiro de 2023 com 2022: alta de 61,32% de emplacamento. Comparando dezembro de 2023 com janeiro deste ano, a queda foi de 19,7%.

Emplacamentos de veículos sobem mais de 16% em janeiro de 2023 no Brasil