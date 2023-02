Política Ministro Alexandre de Moraes autoriza depoimento do senador Marcos do Val em inquérito que apura atos extremistas

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2023

Senador do Podemos (foto) afirmou que recebeu proposta do bolsonarista Daniel Silveira cujo objetivo era criar ambiente para uma tentativa de golpe de Estado Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou nesta quinta-feira (02) que a PF (Polícia Federal) tome depoimento do senador Marcos do Val (Podemos-ES) em investigação que apura atos radicais.

O pedido da PF foi feito na manhã desta quinta-feira, após o senador afirmar que recebeu um pedido do ex-deputado Daniel Silveira para gravar conversa com o ministro Alexandre de Moraes.

O objetivo da proposta, segundo o senador, era criar ambiente para uma tentativa de golpe de Estado e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com Marcos do Val, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria participado da reunião em que o pedido foi feito por Daniel Silveira e concordado com a ideia.

Do Val deu detalhes do encontro: “Eles me disseram: ‘Nós colocaríamos uma escuta em você e teria uma equipe para dar suporte, e você vai ter uma audiência com Alexandre de Moraes, e você conduz a conversa pra dizer que ele está ultrapassando as linhas da Constituição. E a gente impede o Lula de assumir, e Alexandre será preso'”.

Para a Polícia Federal, o depoimento é necessário porque o senador divulgou nas redes sociais que possui “informações relevantes” para a investigação de ações golpistas.

