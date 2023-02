Futebol Atacante do Inter Belén Aquino é convocada para a Seleção Uruguaia

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2023

A apresentação da atleta na Seleção Uruguaia ocorrerá após a participação das Gurias Coloradas na Supercopa Feminina do Brasil Foto: Luiza Diniz/Inter Foto: Luiza Diniz/Inter

A atacante do Inter Belén Aquino foi convocada pela Seleção Uruguaia para três amistosos em Angers e Laval, na França, a partir de 13 de fevereiro. Os jogos serão disputados contra as seleções norueguesa, francesa e dinamarquesa, respectivamente.

A apresentação da atleta na Seleção Uruguaia ocorrerá após a participação das Gurias Coloradas na Supercopa Feminina do Brasil, que têm inicio no próximo sábado (04). A partir das 18h45, as Gurias enfrentam o Athletico Paranaense no Beira-Rio, em Porto Alegre.

