Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Elenco trabalhou na manhã desta quinta-feira no CT Luiz Carvalho Foto: Lucas Uebel/Grêmio Elenco trabalhou na manhã desta quinta-feira no CT Luiz Carvalho (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A equipe do Grêmio trabalhou na manhã desta quinta-feira (28), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, mantendo o cronograma de preparação para enfrentar o time do Fortaleza no próximo sábado (30). O confronto válido pela 25ª rodada do Brasileirão será às 16h na Arena Castelão.

Com o aquecimento iniciando na academia do CT, os jogadores ampliaram posteriormente as ações no gramado e já passaram para exercícios de condução de bola e força sob orientação do preparador físico Reverson Pimentel.

Em um segundo momento, o técnico Renato Portaluppi orientou o elenco em atividades de transição entre os setores bola parada ofensiva e defensiva.

O Tricolor fará seu deslocamento para o Ceará na parte da tarde desta sexta-feira (29) após o último treinamento em Porto Alegre.

2023-09-28