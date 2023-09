Inter Após marcar contra o Fluminense, Hugo Mallo cobra mais “malandragem” do Inter dentro de campo

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Hugo Mallo disputou o sexto jogo desde que foi contratado pelo Inter em meados de agosto Foto: Ricardo Duarte/Inter Hugo Mallo disputou o sexto jogo desde que foi contratado pelo Inter em meados de agosto. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O empate do Inter contra o Fluminense em 2 a 2 pelas semifinais da Libertadores contou com uma novidade dentro de campo. Hugo Mallo foi titular e marcou pela primeira vez com a camisa do clube gaúcho. O jogador lamentou o resultado e disse que faltou malandragem para a equipe.

O lateral substituiu o Bustos para aumentar o poder de marcação e conter os avanços do lado esquerdo de ataque do clube carioca. Keno, porém, criou duas chances para marcar, uma com vitória pessoal e outra aparecendo às costas da zaga.

O Inter saiu perdendo na partida, mas com um homem a mais após a expulsão de Samuel Xavier, Mallo foi à frente e aproveitou o cruzamento de Renê para empatar a partida.

“Tivemos ocasiões, uma boa iniciativa de jogo, mas não fomos capazes de matar a partida. Uma bola parada. Tínhamos que ser mais malandros, não fomos. Saímos daqui vivos, mas com sabor agridoce. Queríamos ganhar. Vamos jogar uma final diante do nosso torcedor”, disse Mallo.

Para Mallo, o confronto marcou o reencontro com Marcelo, ex-Real Madrid. Ambos jogaram contra em outras oportunidades no futebol espanhol.

“Conheço o Marcelo, falei agora com ele. Nos tocou enfrentá-lo na Espanha e no Brasil. Grande pessoa e jogador. Um duro duelo. Contente de enfrentar jogadores importantes. Saímos vivos daqui. Levamos a partida para nossa casa. É ter tranquilidade, vai ser uma final”, disse Mallo.

https://www.osul.com.br/apos-marcar-contra-o-fluminense-hugo-mallo-cobra-mais-malandragem-dentro-de-campo/

