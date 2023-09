Acontece Tecnologia capaz de detectar risco de câncer chega a moradores de Rio Grande (RS)

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Solução já pode ser acessada em todos os hospitais e unidades de saúde da cidade. Foto: Richard Furtado Foto: Richard Furtado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A healthtech PreviNEO desenvolveu uma plataforma de inteligência artificial que permitirá aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de Rio Grande agir preventivamente no combate a doenças que lideram os casos de óbito no país. A novidade está disponível por meio de uma parceria entre a startup e a Prefeitura Municipal, com apoio da organização Artemisia (realizadora do programa Plataforma de Inovação Aberta em Atenção Primária à Saúde).

Através de poucas respostas, o algoritmo desenvolvido pela startup é capaz de identificar o risco de uma pessoa desenvolver um dos cinco tipos de câncer mais comuns no Brasil (mama, próstata, cólon, colo de útero e pulmão), além de doenças mentais e cardíacas. As entrevistas serão realizadas em uma plataforma online, que estará disponível em hospitais públicos e unidades de saúde da cidade. Com este recurso, os cerca de 200 mil moradores da cidade poderão agir preventivamente para seu bem-estar e maior qualidade de vida.

“Defendemos que a prevenção sempre será o melhor caminho para a longevidade de qualquer pessoa. Por isso, estamos muito animados com essa parceria, permitindo que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a própria saúde e consigam atuar precocemente se necessário”, destaca Hélio Rubens de Oliveira Filho, CEO e fundador da PreviNEO. A parceria entre o Município e a PreviNEO ocorre por intermediação da Artemisia, organização pioneira na disseminação e no fomento de negócios de impacto social no Brasil.

Para o prefeito de Rio Grande, Fabio Branco, a iniciativa é um marco para as administrações públicas do país. “É o primeiro Município do Brasil a receber uma plataforma que leva a hospitais, unidades de saúde e agentes comunitários uma solução deste tipo. Trata-se de um recurso inovador que aplica inteligência artificial para prevenção e diagnóstico precoce de doenças crônicas, como o câncer, com uma interface amigável e simples. Acredito que parcerias como essa, entre o setor público e o privado, serão cada vez mais fundamentais para levar tecnologia aos cidadãos”, ressalta o prefeito.

O procedimento é muito simples: após preencher o cadastro, a inteligência artificial do algoritmo direciona as perguntas de acordo com as respostas para chegar ao resultado que aponta se há algum risco para algum tipo de câncer, doença mental ou doença cardíaca. Também é possível verificar o nível atual desse risco e quais seriam os próximos passos indicados a fim de atuar preventivamente.

“Além disso, vamos disponibilizar também o nosso mais recente lançamento: o concierge digital. Esta solução amplia ainda mais a atenção da PreviNEO com a ação das pessoas depois que respondem o questionário e recebem o resultado final”, destaca Hélio. A novidade é focada em promover um atendimento personalizado via e-mail e no WhatsApp, monitorando se o paciente agendou uma consulta e/ou realizou os exames necessários. “Com isso, conseguiremos ir além do simples apontamento do problema e acompanhar de fato a reação das pessoas após o resultado do teste”, afirma o CEO da PreviNEO.

Em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, a startup fará um levantamento de todas as respostas, desenvolvendo um mapeamento dos resultados obtidos. “Acreditamos que esses dados podem ser importantes para fomentar ações posteriores de entidades públicas e privadas a fim de atuarem de maneira preventiva e precoce contra o câncer. Por isso, vamos divulgá-los ao final da ação, mas sempre respeitando a confidencialidade das informações individuais de cada um que respondeu”, ressalta Hélio.

Novos olhares

Originalmente, a PreviNEO surgiu com a intenção de atuar com grandes empresas no intuito de colaborar com o mapeamento preventivo da saúde dos colaboradores. “Sempre fomos um grande parceiro dos setores de RH, pois ajudamos a empresa a zelar pelos seus colaboradores diminuindo a incidência de doenças graves em todo o quadro funcional”, afirma Hélio.

“Mas agora estamos também olhando para novas oportunidades, como parcerias público-privadas no mesmo formato que desenhamos com a prefeitura de Rio Grande, passando a oferecer nossos serviços para toda a população. É um novo momento da PreviNEO, mas sem deixar de lado o atendimento às empresas, que continua sendo um dos nossos focos principais”, explica o executivo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/tecnologia-capaz-de-detectar-risco-de-cancer-chega-a-moradores-de-rio-grande-rs/

Tecnologia capaz de detectar risco de câncer chega a moradores de Rio Grande (RS)

2023-09-19