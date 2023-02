Tecnologia Telas do Galaxy Z Fold 3 estão quebrando sem motivo aparente

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Os dispositivos danificados não estão mais em fase de garantia, o que agrava a situação. (Foto: Reprodução)

Alguns usuários do Galaxy Z Fold 3 estão tendo surpresas bastante desagradáveis nos últimos dias. De acordo com diversos relatos em várias partes do mundo, as telas dos dispositivos estão quebrando sozinhas, sem motivo aparente.

Os dispositivos danificados não estão mais em fase de garantia, o que agrava a situação. Até o momento, a causa oficial destas quebras não foi descoberta, deixando alguns donos apreensivos.

Os casos estão acontecendo até mesmo com as pessoas mais cuidadosas. Segundo uma publicação do portal Phone Arena, uma usuária entrou em contato para falar sobre o dano na tela, mesmo que o aparelho nunca tenha sido derrubado.

Esta pessoa ainda está pagando o preço de US$ 1.100 dólares (cerca de R$ 5.736 em conversão direta) pelo dispositivo. Em visita a uma assistência técnica, ela descobriu que o conserto do display ficaria em torno dos US$ 800 (~R$ 4.172), cerca de 73% do valor do celular.

Outro caso é o do usuário de nome “Snoo” no Reddit, que sofreu com o mesmo problema 15 meses após ter comprado o produto — em alguns países a garantia cobre danos do tipo por até 12 meses.

Tela apresenta defeitos na parte central

Em ambas as situações, a parte central da tela é a que sofre algum tipo de rompimento. Manchas escuras começam a dominar o display a partir da seção da dobradiça, e geralmente tornam o aparelho inutilizável:

Já o usuário de nome “Mizderrung” apontou um problema semelhante, em que bastou tirar o celular da tomada e abri-lo, quando a quebra aconteceu bem no meio. Ele levou o aparelho até uma loja autorizada, onde um técnico repetiu a operação de abrir e fechar o celular, o que agravou a dor de cabeça: “É quase como se um pedaço de vidro estivesse apontado para fora da tela, e não uma simples ondulação no display. Não estava presente antes de o funcionário mexer no celular.”

Samsung já deu primeira resposta oficial

Mesmo que ainda não saiba exatamente o que causa as quebras, a Samsung Brasil já deu uma declaração oficial sobre a situação. Em comunicado, a marca reforçou as baterias de testes sob as quais os aparelhos são submetidos, que garantem seu funcionamento por cerca de 200 mil dobras e até mesmo permitem que ele tenha certificação IPX8 contra danos por água.

“A Samsung está comprometida em oferecer a melhor experiência móvel possível às pessoas. Por isso, conduziu uma série de testes rigorosos e validados pela indústria, desenvolvidos especificamente para simular condições reais do ambiente. Incentivamos aqueles que tenham questões a respeito de seus dispositivos Samsung a entrarem em contato com os canais de atendimento ao consumidor da empresa.”

