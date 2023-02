Tecnologia Como descobrir quais aplicativos mais consomem bateria do celular

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Aprenda a restringir a atividade em segundo plano. Dicas valem para Android e iPhone. (Foto: Reprodução)

O Android e o iPhone (iOS) possuem ferramentas nativas que monitoram o uso da bateria do celular. O recurso é útil para descobrir quais aplicativos gastam mais energia e impactam na autonomia de uso do smartphones. Nas linhas a seguir, saiba como descobrir quais são os softwares beberrões. Após identificá-los, é possível restringir a atividade em segundo plano para evitar que o app gaste energia.

Os procedimentos foram executados num Moto G7 Play com o Android 10 e num iPhone XR rodando o iOS 14. As dicas também servem para outros aparelhos com o sistema do Google e modelos do telefone da Apple.

Passos no Android

Passo 1. Acesse as configurações do Android e toque em “Bateria”.

Passo 2. Em seguida, vá em “Detalhes de uso” para ver a lista de aplicativos que mais gastam bateria.

Passo 3. Caso queira impedir que um app use bateria em segundo plano, toque sobre ele e pressione “Restrição para segundo plano”. Por fim, confirme em “Restringir”.

Passos no iPhone

Passo 1. Abra os “Ajustes” do iPhone e toque em “Bateria”.

Passo 2. Deslize a tela para cima para ver a lista de aplicativos que mais gastam bateria. Você pode usar as abas indicadas para alternar entre as últimas 24 horas ou 10 dias;

Passo 3. Caso queira impedir que um app use bateria em segundo plano, volte à tela principal das configurações e abra “Geral”. Por lá, toque em “Atualização em 2º Plano” e desative a opção para os apps desejados.

Pronto! Aproveite as dicas para descobrir quais aplicativos possuem mais impacto sobre a autonomia da bateria do seu celular.

