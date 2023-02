Tecnologia WhatsApp testa recurso que transforma áudio em texto

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Usuários poderão transcrever mensagens de voz dentro das conversas. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp pode liberar transcrição de áudio pelo app de forma nativa, segundo flagrado pelo site especializado WABetaInfo na última segunda-feira (13). A novidade, vista em testes no iPhone (iOS), facilitaria a vida de quem não gosta de ouvir áudios e/ou precisa deles transcritos, e está disponível por enquanto apenas na versão 23.3.0.73 do beta. O mensageiro tem testado também enviar até 100 fotos de uma única vez e novos recursos para envio em alta qualidade. Ainda, outra função em testes é a possibilidade de salvar mensagens temporárias.

Nas próximas linhas, confira todas as novidades que estão atualmente em testes pelo WhatsApp. Saiba o que se sabe sobre elas e como funcionarão. Vale lembrar que, por enquanto, elas não têm previsão de lançamento, e pode ser que o seu funcionamento mude até serem liberadas para o público geral.

Transcrição de áudios

A opção de transcrever notas de voz no WhatsApp está em fase de testes para celulares iOS. Ela está disponível para a versão beta 23.3.0.73 do app, e facilita a comunicação transformando em textos os registros de voz. O site especializado WABetaInfo flagrou uma tela com aviso de que a transcrição do áudio em questão não poderia ser feita por alguns motivos – no caso, por causa do idioma. Isso indica que, embora a novidade esteja em testes, é possível que ela demore para ser liberada em todas as línguas.

Não se sabe, por enquanto, se a transcrição de áudios no WhatsApp estará disponível em português. Os testes, segundo indica o WABetaInfo, estão sendo feitos em inglês. Também não há previsão de lançamento para o recurso, mas, caso de fato seja liberado, é possível que isso aconteça no decorrer dos próximos meses.

Mais opção para enviar fotos em alta qualidade

Outro teste que vem sendo realizado pelo WhatsApp é o envio de fotos em qualidade original pelo aplicativo. Hoje em dia, em geral, ao enviar uma imagem pelo mensageiro, ele comprime o arquivo – o que faz com que a qualidade diminua consideravelmente. Para manter a resolução, é preciso recorrer a alguns truques dentro do app.

Com esse novo recurso em testes, seria possível enviar essas fotos sem perder a qualidade de uma maneira mais fácil. A novidade foi flagrada em testes no Android e desktop, no beta 2.23.2.11, e não tem previsão oficial de lançamento também. De acordo com o que foi revelado pelo WABetaInfo, ao enviar uma mídia pelo app, seria possível escolher entre “Qualidade padrão” e “Qualidade HD”.

Enviar 100 fotos de uma vez

O mensageiro também está liberando aos poucos para os usuários de Android e iPhone a possibilidade de compartilhar até 100 mídias de uma vez pelo chat. O recurso pode ser visto por usuários do beta para iOS na versão 23.3.0.75, e, para Android, na 2.23.4.3. Com isso, é possível enviar álbuns inteiros de uma só vez para amigos e familiares. Atualmente, o máximo de mídias compartilhadas é de 30 por vez.

Para saber se a função está disponível ou não no dispositivo, basta realizar o teste. Para isso, vá na aba de envio de mídias do app e selecione mais de 30 arquivos para que a função apareça. Caso isso ocorra, significa que ela já pode ser usada no seu celular.

Salvar mensagens temporárias

O WABetaInfo ainda flagrou mais uma função sendo testada para usuários de Android: uma nova aba em que ficariam armazenadas as mensagens temporárias salvas. A função foi encontrada na versão beta 2.22.7.4 para Android, e pode chegar em breve para os usuários. Com o recurso, será possível impedir que uma mensagem desapareça mesmo que ela seja temporária. Vale dizer que, por motivos de segurança, todos os participantes da conversa poderão excluir a mensagem.

Quando as novidades chegam ao meu celular?

Os recursos estão em fase de desenvolvimento e ainda não foram disponibilizados para todos os usuários. Por isso, ainda não há previsão oficial de lançamento. Caso você seja usuário do beta e queira testar esses recursos, o recomendado é sempre manter o aplicativo atualizado para ter acesso a função assim que ela for lançada.

