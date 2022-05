Ciência Telescópio captura “dança” de galáxias em processo de fusão há 400 milhões de anos

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2022

Par de galáxias em interação. (Foto: Reprodução)

Duas galáxias, NGC 1512 e NGC 1510, estão em processo de fusão há 400 milhões de anos. Essa interação desencadeou uma onda de formação de estrelas, de acordo com detalhes observados em imagem inédita divulgada nesta semana.

A imagem também é preenchida com estrelas brilhantes da Via Láctea, vistas em primeiro plano, com um fundo repleto de galáxias ainda mais distantes.

O registro da “dança” foi feito no Observatório Interamericano de Cerro Tololo, localizado a cerca de 80 km de La Serena, cidade chilena próxima ao deserto do Atacama. De acordo com os pesquisadores, o fluxo de luz estrelado que se estende entre as duas sinaliza que a galáxia maior está “envolvendo” a menor – evidência de que há uma interação gravitacional entre elas.

Com isso, a conexão entre a NGC 1512 e NGC 1510 afetou a taxa de formação de estrelas de ambas, de acordo com os cientistas, e elas poderão se fundir em uma única galáxia ainda maior no futuro. Elas estão localizadas a 60 milhões de anos-luz da Terra, sendo que 1 ano-luz corresponde a cerca de 9,5 trilhões de km.

Sobre o telescópio

A imagem foi tirada pelo telescópio Víctor M. Blanco, de 4 metros, localizado no Observatório Interamericano de Cerro Tololo.

Nele, está instalada uma das câmeras de campo amplo de visão com o melhor desempenho do mundo: a Câmera de Energia Escura ou, em inglês, Dark Energy Camera (DECam). Ela foi criada para conduzir o Dark Energy Survey, um projeto de observação espacial de seis anos (2013 a 2019) que envolveu mais de 400 cientistas de 25 instituições e sete países.

O esforço internacional buscou mapear galáxias, detectar supernovas e descobrir padrões de estrutura cósmica – uma busca por detalhes a respeito da energia escura que está acelerando a expansão do universo.

