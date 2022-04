Ciência Telescópio Hubble quebra recorde e registra estrela a 28 bilhões de anos-luz de distância

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











As galáxias atuaram como uma lente de aumento, amplificando a luz da distante estrela de fundo Earendel. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Telescópio Espacial Hubble vislumbrou a estrela mais distante já observada, brilhando a 28 bilhões de anos-luz de distância. E a estrela pode ser entre 50 a 500 vezes mais massiva que o nosso Sol e milhões de vezes mais brilhante.

É a detecção mais distante de uma estrela até agora, de 900 milhões de anos após o Big Bang. Os astrônomos apelidaram a estrela de Earendel, derivada de uma palavra do inglês antigo que significa “estrela da manhã” ou “luz nascente”.

Um estudo detalhando as descobertas foi publicado na revista Nature. Esta observação quebra o recorde estabelecido pelo Hubble em 2018, quando observou uma estrela que existia quando o universo tinha cerca de quatro bilhões de anos. Earendel está tão distante que a luz das estrelas levou 12,9 bilhões de anos para chegar até nós.

Esta observação de Earendel pode ajudar os astrônomos a investigar os primeiros anos do universo. “À medida que examinamos o cosmos, também olhamos para trás no tempo, então essas observações extremas de alta resolução nos permitem entender os blocos de construção de algumas das primeiras galáxias”, disse a coautora do estudo Victoria Strait, pesquisadora de pós-doutorado na Cosmic Dawn Center em Copenhague, em um comunicado.

“Quando a luz que vemos de Earendel foi emitida, o Universo tinha menos de um bilhão de anos; apenas 6% de sua idade atual. 13 bilhões de anos que a luz levou para chegar até nós, o Universo se expandiu e agora está a impressionantes 28 bilhões de anos-luz de distância.”

As estrelas que vemos no céu noturno existem em nossa própria galáxia, a Via Láctea. Telescópios incrivelmente poderosos só podem ver estrelas individuais dentro das galáxias mais próximas. Mas as galáxias distantes parecem um borrão da luz misturada dos bilhões de estrelas que elas contêm.

Mas as lentes gravitacionais, previstas por Albert Einstein, permitem uma visão mais profunda do universo distante. A lente gravitacional ocorre quando objetos mais próximos agem como uma lupa para objetos distantes. A gravidade essencialmente distorce e amplia a luz de galáxias distantes de fundo.

Quando a luz passa perto de objetos massivos, ela segue uma curva ao redor desse objeto. Se esse objeto estiver entre a Terra (ou, neste caso, o Hubble) e a fonte de luz distante, ele pode defletir e enviar a luz em nossa direção, agindo como uma lente para ampliar sua intensidade.

Muitas galáxias distantes foram encontradas dessa maneira. Neste caso, o alinhamento de um maciço aglomerado de galáxias agiu como uma lupa e intensificou a luz de Earendel milhares de vezes. Essa lente gravitacional, combinada com nove horas de observação no Hubble e uma equipe internacional de astrônomos, criou a imagem recorde.

“Normalmente a essas distâncias, galáxias inteiras parecem pequenas manchas, com a luz de milhões de estrelas se misturando”, disse o principal autor Brian Welch, astrônomo da Universidade Johns Hopkins em Baltimore, em um comunicado. “A galáxia que hospeda esta estrela foi ampliada e distorcida por lentes gravitacionais em um longo crescente que chamamos de Arco do Nascer do Sol”.

Para garantir que esta é realmente uma única estrela, em vez de duas localizadas muito próximas uma da outra, a equipe de pesquisa usará o recém-lançado Telescópio Espacial James Webb para observar Earendel. Webb também pode revelar a temperatura e a massa da estrela.

“Com James Webb, poderemos confirmar que Earendel é de fato apenas uma estrela e, ao mesmo tempo, quantificar que tipo de estrela é”, disse o coautor do estudo Sune Toft, líder do Cosmic Dawn Center e professor da Niels, do Instituto Bohr em Copenhague, em um comunicado. “O Webb nos permitirá medir até sua composição química. Potencialmente, Earendel pode ser o primeiro exemplo conhecido da primeira geração de estrelas do Universo.”

Os astrônomos querem saber mais sobre a composição da estrela porque ela foi formada logo após o início do universo, muito antes de o universo ser preenchido com os elementos pesados ​​criados pela morte de estrelas massivas.

Webb poderia revelar se Earendel é em grande parte feito de hidrogênio e hélio primordiais, tornando-se uma estrela da População III – as estrelas supostamente existiriam logo após o big bang.

“Earendel existiu há tanto tempo que pode não ter as mesmas matérias-primas que as estrelas ao nosso redor hoje”, disse Welch.

“Estudar Earendel será uma janela para uma era do universo com a qual não estamos familiarizados, mas que levou a tudo o que sabemos. É como se estivéssemos lendo um livro realmente interessante, mas começamos com o segundo capítulo, e agora teremos a chance de ver como tudo começou.”

E o telescópio Webb pode ajudar os astrônomos a encontrar estrelas ainda mais distantes do que o Hubble pode encontrar.

“Com Webb, podemos ver estrelas ainda mais distantes do que Earendel, o que seria incrivelmente emocionante”, disse Welch. “Nós iremos o mais longe possível. Eu adoraria ver Webb quebrar o recorde de distância de Earendel.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência