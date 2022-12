Saúde Tem a rotina agitada? Estes 6 alimentos podem detonar com a sua saúde

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

Nuggets podem ser saborosos, mas em geral não são nada nutritivos, nem mesmo para as crianças. (Foto: Reprodução)

Os alimentos processados com certeza fazem com que você economize muito tempo na cozinha, mas é preciso considerar o custo benefício. Não adianta imaginar as vantagens a curto prazo, dado que determinados ingredientes são extremamente prejudiciais. No supermercado as prateleiras estão cheias de biscoitos recheados, sucos prontos e refeições instantâneas, chamando a atenção de quem acredita não ter disponibilidade para cozinhar. Não consuma os alimentos a seguir se quiser manter seu corpo saudável.

Miojo

Se todos pudessem ver a quantidade de sódio, gordura e conservantes presentes no macarrão instantâneo, talvez pensariam duas vezes antes de colocá-lo no carrinho de compras. Seus componentes não estão entre os mais saudáveis, aumentando o risco de quem já convive com a hipertensão.

Nuggets industrializados

Se você empanar um frango e fritar ou assar em casa, com certeza deixará de ingerir substâncias suspeitas. Entre elementos químicos, sobras de proteína animal e aromatizantes, os nuggets podem ser saborosos, mas em geral não são nada nutritivos, nem mesmo para as crianças.

Refrigerantes

O sódio e a cafeína promovem o aumento da pressão arterial, gerando efeitos indesejados. Associado a diabetes tipo II, seu conteúdo é rico em açúcar, elevando os riscos da obesidade. O enfraquecimento dos ossos, dentes e rins pode ser associado até mesmo às versões zero açúcar.

Pipoca de micro-ondas

Se você abrir um saco de pipoca de micro-ondas sem estourar, provavelmente vai se assustar com a quantidade de gordura e condimentos. Prefira opções como o milho natural, que pode ser rapidamente preparada sem óleo no micro-ondas em saquinhos de pão bem vedados.

Salgadinhos

Observe a tabela nutricional e entenda que a quantidade de sódio e gordura desses alimentos ultraprocessados extrapola o indicado pelos nutricionistas. Saiba ser moderado na hora de fazer escolhas alimentares, recusando ao máximo se sujeitar a praticidade dessas embalagens fáceis de abrir.

Embutidos

Linguiça, salame, presunto, salsicha e até peito de peru também concentram muito sal, tornando-se perigosos para os hipertensos. Aqueles que consomem frequentemente esses produtos estão ingerindo muitas calorias e poucos nutrientes capazes de fazer o metabolismo funcionar adequadamente.

