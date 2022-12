Porto Alegre Ministério da Saúde atualiza critérios para vacinação de bebês e crianças contra a Covid-19

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em Nota Técnica, o MS destaca que a atualização considera as condições de saúde que levam ao comprometimento do sistema imunológico em crianças desta faixa etária Foto: Agência Brasil (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O MS (Ministério da Saúde) atualizou nesta semana a lista de comorbidades para garantir a vacinação contra Covid-19 para bebês entre seis meses e crianças menores de três anos (2 anos, 11 meses e 29 dias).

Em Nota Técnica, o MS destaca que a atualização considera as condições de saúde que levam ao comprometimento do sistema imunológico em crianças desta faixa etária. A imunização é feita com a vacina Pfizer Baby e o esquema primário prevê a aplicação de três doses, sendo que as duas primeiras doses devem ter intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda, e a terceira dose aplicada oito semanas após a administração da segunda dose.

A vacinação contra a Covid-19 poderá ser realizada de forma concomitante a outras vacinas ou em qualquer intervalo na faixa etária de 6 meses de idade ou mais. Crianças a partir de 3 anos completos já têm indicação de iniciar o esquema vacinal com o imunizante CoronaVac.

A comprovação de comorbidade das crianças e bebês é necessária e poderá ser feita com apresentação de laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde, assinado e carimbado, em versão original.

As comorbidades

– Doença pulmonar crônica (incluindo asma grave, fibrose cística, displasia broncopulmonar, e discinesia ciliar)

– Doenças cardiovasculares

– Desordens neurológicas e distrofias musculares

– Doença renal crônica

– Doença hepática crônica

– Asplenia ou disfunção esplênica, incluindo esferocitose, doença falciforme, talassemia major

– Doenças auto-imunes

– Prematuridade

– Anomalias de vias aéreas

– Síndrome de Down e outras síndromes genéticas bem definidas

– Diabetes Mellitus tipo 1

– Obesidade (Score-Z acima de +2)

Crianças imunocomprometidas:

– Transplantadas de células tronco hematopoiéticas (TCTH)

– Transplantadas de órgãos sólidos

– Em tratamento de câncer

– Crianças vivendo com HIV/Aids ou expostas ao vírus HIV

– Crianças com Erros Inatos da Imunidade (EII)

– Crianças em uso de drogas imunossupressoras (incluindo metotrexate, azatioprina, 6-mercaptopurina, micofenolato, assim como corticosteroides, imunobiológicos e agentes alvo para doenças autoimunes).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre