14 de dezembro de 2022

Entidade atende 310 crianças e adolescentes e suas famílias na Zona Norte de Porto Alegre

Uma campanha está sendo realizada pelo Centro Infantil Eugênia Conte com o objetivo de arrecadar cestas de Natal para a entidade, que atende 310 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e suas famílias na Vila Santa Rosa, na Zona Norte de Porto Alegre.

O Sindiatacadistas (Sindicato do Comércio Atacadista de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul) apoia a iniciativa. Veja como doar:

