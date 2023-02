Porto Alegre Tem Carnaval de Rua neste domingo no Centro Histórico de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

Lideranças dos blocos de rua de Porto Alegre foram convocadas para reunião nesta segunda (13). (Foto: Alex Rocha/PMPA)

O Centro Histórico de Porto Alegre terá pré-Carnaval neste domingo (12), a menos de uma semana do início oficial folia.

A Praça Brigadeiro Sampaio recebe uma programação especial com palestras, shows musicais, apresentações de capoeira e samba de roda. O evento tem apoio da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa (SMCEC).

Na abertura, às 15h, o carnavalesco e escritor Antônio Carlos Cortes conversa com o público sobre a simbologia do reinado de Momo, com a participação do psicanalista e escritor Gaio Fontella.

Às 15h30 tem show de Zé Caradípia; às 16h, começa a roda de capoeira e, às 17h, rola o samba de roda, com participações do mestre de tradição Renato Bê-a-Bá; do grupo e escola do Bê-a-bá de Angola; e das bandas Malta dos Guris e Gurias da Rua.

Reunião

A SMCEC convocou as lideranças dos blocos de rua de Porto Alegre para uma reunião nesta segunda-feira (13), às 19h, na Casa de Cultura Plauto Cruz. O objetivo é articular, em conjunto, a formação de uma comissão destinada a deliberar sobre os editais de fomento e eventos descentralizados com vistas ao futuro do Carnaval de rua na Capital. Um primeiro encontro ocorreu no dia 31 de janeiro, no auditório do Atelier Livre do Centro Municipal de Cultura.

O secretário da Cultura, Henry Ventura, diz que a proposta é construir um edital que atenda às necessidades dos blocos que sairão às ruas pela primeira vez neste ano desde o início da pandemia. “Estamos trabalhando pelos blocos de carnaval em um edital estruturante, maior do que os já realizados até hoje”, enfatiza.

No início deste ano, a SMCEC encaminhou uma proposta inédita de edital de fomento aos blocos de rua via Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística de Porto Alegre (Fumproarte), a fim de fortalecer as agremiações para as festividades. O recurso será disponibilizado para atender às propostas elencadas nos projetos dos blocos.

Outra possibilidade é o edital de eventos descentralizados 2023, com previsão de lançamento para o primeiro semestre deste ano, também operado pelo Fumproarte. “Teremos dois editais importantes para o Carnaval de rua. São oportunidades de financiamentos que deverão impulsionar as ações artísticas dos carnavalescos que participarem dos concursos”, explica o diretor do Fumproarte, Miguel Sisto Jr.

Desfiles

Os desfiles já receberam apoio neste ano. No dia 22 de janeiro passado, na Restinga, os blocos Senzala dos Coutinhos, Gonhas da Folia e Bloco das Donzelas saíram pelas ruas do bairro com recursos do edital de eventos descentralizados edição 2022.

Inscrições

O Escritório de Eventos, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), recebeu até sexta-feira (10), solicitações de dez blocos de rua, entidades carnavalescas e bares de Porto Alegre para a realização de eventos no mês de fevereiro. Destes pedidos, três já foram licenciados e os demais aguardam liberação para o uso do espaço público. Os pedidos estão sendo analisados e, em alguns casos, aguardam envio de documentação.

