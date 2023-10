Saúde Tem diabetes? Parar de tomar metformina pode prejudicar seu cérebro; entenda

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Estudo sugere que pessoas que interrompem o uso do medicamente têm maior probabilidade de desenvolverem demência. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pesquisadores da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, descobriram que interromper precocemente o uso da Metformina pode provocar riscos significativos de problemas cognitivos no envelhecimento. O medicamento é utilizado frequentemente no tratamento de pessoas com diabetes.

De acordo com a pesquisa, publicada pela revista médica “Jama Network Open”, as pessoas que interromperam o uso do remédio tiveram 21% mais chance de serem diagnosticadas com demência em relação àquelas que continuaram tomando o medicamento.

“Descobrimos que continuar tomando metformina previne ou retarda o início da demência, e isso é muito encorajador”, afirmou a epidemiologista Sarah Ackley, da Universidade de Boston, que liderou o estudo.

Baseada em uma extensa análise de casos no sistema de saúde Kaiser Permanente, do Norte da Califórnia (EUA), a pesquisa envolveu 12.220 pessoas que interromperam a metformina e 29.000 que mantiveram o tratamento. No entanto, o estudo não esclarece completamente como a metformina pode influenciar alterações relacionadas à idade na memória, já que não foi elaborado com essa finalidade.

“Essa compreensão pode ajudar a área a identificar intervenções eficazes e estratégias preventivas em pesquisas futuras”, sugeriu Scott Zimmerman, um dos autores do estudo, ao destacar que os benefícios da metformina vão além da prevenção de complicações do diabetes.

Apesar dos resultados promissores, John Buse, diretor do Centro de Tratamento de Diabetes da Universidade da Carolina do Norte, ressalta que a ideia é brilhante e que merece mais estudos, mas não representa um sinal forte de que a interrupção da metformina seja invariavelmente desaconselhada.

“Muitos fatores precisam ser equilibrados para cada indivíduo, incluindo o risco individual de demência, a gravidade dos efeitos colaterais da metformina e o que o paciente deseja”, ponderou.

Atualmente, a literatura já sugere que a metformina pode reduzir o risco de demência. No entanto, especialistas alertam que é prematuro afirmar que a interrupção da metformina aumentará as chances de desenvolver demência, e outras variáveis precisam ser consideradas, incluindo possíveis efeitos na absorção de vitamina B12.

Metformina

A metformina é frequentemente prescrita como a primeira linha de defesa no tratamento do diabetes tipo 2. Sua função principal é ajudar a controlar os níveis de glicose no sangue ao tornar as células mais sensíveis à insulina.

De uso oral, também é indicado na síndrome dos ovários policísticos, condição caracterizada por ciclos menstruais irregulares e frequentemente excesso de pelos e obesidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/tem-diabetes-parar-de-tomar-metformina-pode-prejudicar-seu-cerebro-entenda/

Tem diabetes? Parar de tomar metformina pode prejudicar seu cérebro; entenda

2023-10-28