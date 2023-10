Saúde Botox: o que é, para que serve e como funciona

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2023

Toxina botulínica age paralisando a musculatura evitando com que a pele crie vincos e rugas dinâmicas. (Foto: Reprodução)

Botox é o nome comercial — mas já se tornou praticamente sinônimo — da toxina botulínica. Essa substância ficou mundialmente conhecida por seu efeito na prevenção e tratamento de rugas de expressão.

Não é à toa que a aplicação de botox é o procedimento estético mais realizado no mundo para todas as faixas etárias, segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS).

1) O que é o botox?

A toxina botulínica age paralisando a musculatura por meio da interrupção da ação entre o nervo motor e o músculo.

2) Para que serve o botox?

A aplicação faz com que os músculos das mímicas faciais relaxem e não se contraiam. Com a interrupção dos movimentos, a pele para de criar vincos e as rugas dinâmicas desaparecem.

No entanto, seu uso vai muito além disso. Nos últimos anos, um corpo crescente de evidências científicas mostrou que a toxina botulínica pode ser uma aliada de diversas áreas da medicina.

3) Para quem o botox é indicado?

A maior parte das pessoas que usam o botox são mulheres com mais de 40 anos. No entanto, há um movimento crescente de jovens, a partir dos 20 anos de idade, que recorrem ao procedimento injetável para retardar os efeitos do envelhecimento.

Embora não haja uma indicação oficial para começar a aplicação de botox tão precocemente, especialistas afirmam que fazer isso atrasa o processo natural de envelhecimento e, consequentemente, a formação das rugas.

Prevenção

Além disso, nos últimos anos, a toxina botulínica passou a ser indicada no tratamento e prevenção de diversas condições de saúde. São elas:

* Prevenção de rugas de expressão;

* Melhorar o sorriso gengival;

* Combater o excesso de suor nas axilas, mãos e pés;

* Dermatite seborreica;

* Depressão e ansiedade;

* Enxaqueca;

* Espasticidade;

* Bruxismo.

4) Quais os riscos da aplicação do botox?

A toxina botulínica é uma substância considerada segura. Os principais riscos do procedimento estão associados à aplicação. Por exemplo, o uso de dose e diluição erradas podem conferir resultados indesejados ou exagerados, como congelamento das expressões faciais e aparência artificial.

Más condições de higiene ou aplicações em locais errados podem resultar em infecções.

5) Qual é o valor do botox?

O preço varia de acordo com o profissional, o produto utilizado e o objetivo da aplicação.

6) Quanto tempo dura o efeito do botox?

Os efeitos da neurotoxina desaparecem em cerca de três a seis meses. Então, tanto para o efeito antirrugas quanto para as demais condições, é preciso reaplicá-lo periodicamente. O período entre as aplicações varia de acordo com a pessoa e a condição tratada.

7) Como prolongar o efeito do botox?

Algumas práticas que ajudam a prolongar o efeito antirrugas do botox são:

* Evitar franzir e ficar testando o efeito do botox;

* Ter uma rotina de cuidados com a pele;

* Usar filtro solar diariamente;

* Não fazer outra aplicação antes do prazo determinado.

8) Qual a diferença do botox para o preenchimento?

O botox tem a função de suavizar ou evitar o aparecimento das rugas de expressão por meio do relaxamento do músculo. O uso estético também pode ajudar a suavizar as linhas da testa, o vinco entre as sobrancelhas, levantar os cantos da boca, arquear as sobrancelhas, melhorar o sorriso gengival e arrebitar a ponta do nariz

Já o preenchimento com ácido hialurônico tem a função de dar volume e é indicado para áreas como suavizar bigode chinês, aumentar os lábios e disfarçar olheiras. Ele também pode ser utilizado para alterar a aparência do nariz, em um processo chamado rinomodelação.

