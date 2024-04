Política “Tem que ter sempre sintonia com Arthur Lira”, diz o líder do governo após reunião

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2024

Deputado José Guimarães afirmou que relação do governo com a Câmara precisa apenas de "consertinho ali, um consertinho acolá".(Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), afirmou nessa sexta-feira (19) que é preciso sempre ter sintonia com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

Guimarães deu a declaração ao sair de uma reunião, no Palácio do Planalto, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente chamou ministros e parlamentares aliados para discutir a relação do governo com a Câmara, que passou por desgastes nos últimos dias.

Na semana passada, Lira ficou insatisfeito com o que classificou de interferência do governo na votação da Câmara que manteve preso o deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), em 2018.

Lira manifestou sua contrariedade publicamente, quando chamou de “incompetente” o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, pasta responsável pela articulação política com o Congresso.

Em resposta, durante um discurso, Lula disse que manterá Padilha no cargo “por teimosia”.

Após a reunião dessa sexta, Guimarães afirmou que a relação do governo com a Câmara precisa apenas de “um consertinho”.

“Tem que ter sempre sintonia com Lira. É só fazer um consertinho aqui, um consertinho acolá, nada que atrapalhe a nossa vontade, e o presidente Lira tem tido essa vontade, de votar os projetos de interesse do País”, afirmou o deputado a jornalistas.

Guimarães negou que haja crise com a Câmara. Refutou também que os deputados tenham aprovado, nos últimos dias, projetos para retaliar o governo.

“Veja bem, não tem crise, não. Qual foi a matéria que interditou a votação das medidas econômicas? O que aconteceu esta semana foi a pauta, desde a votação do Brazão… Teve os requerimentos do MST, mas tudo dentro da normalidade. Nada que signifique crise com o governo”, argumentou.

O texto mencionado pelo deputado foi aprovado no plenário da Câmara e estabeleceu urgência (tramitação acelerada) para um projeto que pune ocupações e invasões de terras. Governistas foram contra a aprovação da urgência.

Almoço

O presidente Lula almoçou nessa sexta com líderes, no Palácio do Planalto, para discutir formas de melhorar a relação do Executivo com o Congresso Nacional.

Convocado por Lula em caráter de emergência, o encontro ocorreu em meio à escalada de uma crise entre a Câmara dos Deputados e a articulação política do governo, chefiada pelo ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

No Senado, o governo também tem encontrado dificuldades na articulação. Nesta semana, avançou na Casa uma proposta que turbina o salário de juízes e promotores – de impacto bilionário nas contas públicas.

O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na última quarta (17) e o governo, agora, atua para evitar a votação no plenário principal da Casa.

