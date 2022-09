Tecnologia Tem um iPhone, iPad ou iPod antigo? Apple acaba de disponibilizar uma rara atualização

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Com a atualização, a empresa fecha uma brecha de segurança encontrada no WebKit do Safari. (Foto: Reprodução)

A Apple lançou nesta semana uma atualização de segurança para os modelos mais antigos de iPhone, iPad e iPod Touch. O iOS 12.5.6 está disponível para aqueles dispositivos que não são compatíveis com a versão mais recente do sistema operacional, e, portanto, não poderiam receber as devidas correções para a ameaça “CVE-2022-32893”.

Com a atualização, a empresa fecha uma brecha de segurança encontrada no WebKit do Safari que podia ser utilizada para invadir o sistema operacional e executar códigos arbitrários. A ameaça foi corrigida com o iOS/iPadOS 15.6.1, portanto a nova versão foca em manter a segurança de modelos não elegíveis às atualizações posteriores ao iOS/iPadOS 12

Veja a lista de dispositivos que devem receber o iOS 12.5.6: iPhone 6 e 6 Plus; iPhone 5S; iPod Touch de 6ª geração; iPad Air de 1ª geração; iPad mini de 2ª geração e 3ª geração.

Vale destacar que o iPhone 5S foi lançado há quase nove anos, e a longevidade de suporte com atualizações de segurança no mercado de celulares se tornou um fator de atenção para as grandes fabricantes – como a Apple, Samsung e Xiaomi. De todo modo, é raro ver um dispositivo antigo (nos padrões da indústria) receber uma nova versão de software.

É provável que o sistema operacional notifique a disponibilidade da atualização de forma automática, mas caso você não encontre o aviso, é possível fazer download e instalação da nova versão do software ao acessar os Ajustes, entrar na seção Geral e tocar em Atualização de Software. Certifique-se de estar conectado a uma rede Wi-Fi.

Assinaturas do Xcode Cloud

A Apple finalmente disponibilizou os planos de assinatura para o Xcode Cloud, serviço contínuo integrado à IDE da Maçã que possibilita criação colaborativa de projetos e apps – tudo sincronizado na nuvem, com progresso atualizado em tempo real e sistemas integrados de comunicação.

Em fase beta desde o ano passado e disponível em sua versão final em junho deste ano, o Xcode Cloud conta com planos de assinatura baseados em horas de computação, em que 1 hora de computação equivale a 60 minutos usados para executar determinada tarefa na nuvem. Ao fazer 5 testes de 12 minutos, por exemplo, o usuário consome 1 hora de computação para essa tarefa em específico.

Até o dezembro de 2023, quem assinar o Xcode Cloud terá direito a 25 horas de computação gratuitas por mês; após essa data, o plano custará US$15. Para 100 horas, os usuários deverão pagar US$50; para 250 horas, o valor é de US$100; e sobe para US$400 caso você queira subir o limite de tempo para 1.000 horas mensais.

