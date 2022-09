Tecnologia Windows 11 recebe ajustes contra problemas ao rodar aplicativos de Android

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

A atualização traz recursos que melhoram execução de aplicativos de Android no Windows 11. (Foto: Divulgação/Microsoft)

A Microsoft prometeu fazer o Windows 11 rodar bem aplicativos de Android, lembra disso? Ainda que esse recurso não seja muito popular entre os usuários da plataforma, a companhia vem trabalhando para cumprir a promessa. O movimento mais recente consiste em uma atualização que aprimora o Windows Subsystem for Android (WSA).

Explicando de modo resumido, o WSA é justamente o componente que permite ao Windows 11 executar aplicativos desenvolvidos originalmente para Android.

Nesta semana, a Microsoft liberou a versão 2207.40000.8.0 do WSA, sem fazer alarde. Na verdade, essa é uma atualização inesperada. A companhia vinha liberando um update do Windows Subsystem for Android por mês e a versão de agosto (2206.40000.15.0) já estava disponível.

No último dia do mesmo mês, mais uma atualização surgiu. Ao que parece, a Microsoft antecipou a versão de setembro. Talvez porque o pacote 2207.40000.8.0 melhora sensivelmente a experiência do usuário.

Principais novidades do WSA

Comecemos pelas correções. A nova versão do WSA corrige falhas na reinicialização de aplicativos e na barra de rolagem da página de compatibilidade do Windows Subsystem for Android Settings. Essa é a área de configurações do componente.

Falando em compatibilidade, agora há um ajuste que permite que os aplicativos para Android sejam redimensionados no Windows 11, mas preservem a sua proporção. Essa é uma forma de evitar que o app fique “esticadão”.

Ainda nesse sentido, agora o WSA renderiza corretamente os avisos “toast” do Android, que surgem na tela de imediato, como se fossem “torradas saindo da torradeira”.

Parece que a Microsoft também está de olho no segmento gamer. Na atualização anterior, a companhia havia liberado um modo que facilita o mapeamento do teclado para comandos que, no celular, são executados com toques na tela. Na mais recente, esse recurso foi complementado com novas caixas de diálogo para o controle de jogos.

Outros atributos incluem melhorias no uso de VPNs, atualização da loja Amazon Appstore e implementação de updates de segurança do Android.

Note, porém, que o pacote ainda não foi liberado para o público em geral. Por enquanto, a atualização do WSA se limita a determinados participantes do programa de testes Windows Insider.

