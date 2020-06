Rio Grande do Sul Tema e patrona dos Festejos Farroupilhas deste ano são escolhidos

Os Festejos Farroupilhas deste ano já têm tema e patrona definidos. A escolha aconteceu durante reunião on-line da Comissão Estadual, na segunda-feira (08). Como tema, foi escolhido “Gaúchos sem Fronteiras”. A patrona será a tradicionalista Alessandra Carvalho da Motta.

Segundo César Oliveira, presidente da comissão, o tema faz uma homenagem à particularidade do povo gaúcho de espalhar-se geograficamente pelo mundo, porém, sem perder suas raízes culturais. “Com a expansão do agronegócio, há algumas décadas, os gaúchos ganharam o Brasil. Hoje, vemos centro de tradição gaúcha inclusive na China”, disse.

A escolha do tema também abarca outro elemento fundamental, segundo ele: o apreço das pessoas de fora pela cultura gaúcha. “É muito comum vermos pessoas que nos visitam, seja a trabalho ou turismo, levarem um pouco da nossa cultura junto”. Ser gaúcho, na sua opinião, é um estilo de vida.

A escolha de Alessandra como patrona, na opinião do presidente, é justa e merecida, dada a trajetória e dedicação dela. “Tem uma linda história, que nos inspira no fazer tradicionalismo, e esta é uma homenagem justíssima.”

Alessandra é natural de Cachoeira do Sul, formada em Direito pela Pucrs e especializada em Direito Penal pela UFRGS. Servidora pública federal no TRF-4, atuou por mais de 20 anos como artista, bailarina, professora, avaliadora, coreógrafa, apresentadora, palestrante e pesquisadora. No Movimento Tradicionalista Gaúcho, Alessandra participa desde tenra idade.

Segundo Oliveira, ainda existem incertezas quanto à realização de ações presenciais relativas aos Festejos Farroupilhas, porém, o simbolismo da data será reverenciado. “Os tradicionalistas estão demonstrando criatividade, inovação e disposição para ações em ambiente on-line. Encontraremos alternativas”, comentou.

