Bem-Estar Medicamento antiviral remdesivir desacelera avanço da Covid-19 em macacos

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O remdesivir foi liberado para uso emergencial em pacientes graves nos Estados Unidos, na Índia e na Coreia do Sul Foto: Divulgação/Gilead O remdesivir foi liberado para uso emergencial em pacientes graves nos Estados Unidos, na Índia e na Coreia do Sul. (Foto: Divulgação/Gilead) Foto: Divulgação/Gilead

O remédio antiviral da Gilead Sciences remdesivir preveniu doenças pulmonares em macacos infectados pelo novo coronavírus, segundo um estudo publicado na revista médica Nature nesta terça-feira (09).

O remdesivir, que não é vendido comercialmente, foi liberado para uso emergencial em pacientes graves nos Estados Unidos, na Índia e na Coreia do Sul. Algumas nações europeias também estão utilizando o remédio em programas compassivos.

Os testes do medicamento em humanos estão em andamento, e dados iniciais mostraram que o remédio ajudou os pacientes a se recuperarem mais rapidamente da Covid-19, infecção respiratória causada pelo novo coronavírus.

No estudo, 12 macacos foram deliberadamente infectados com o vírus e metade deles recebeu tratamento precoce com remdesivir. Os macacos que receberam remdesivir não mostraram sinais de doença respiratória e apresentaram reduzidos danos aos pulmões, de acordo com os autores do estudo.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Bem-Estar