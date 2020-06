Polícia Polícia prende seis traficantes e encontra depósito de maconha em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

180 quilos de maconha foram apreendidos Foto: Polícia Civil/Divulgação 180 quilos de maconha foram apreendidos. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil informou, nesta terça-feira (09), que prendeu seis traficantes de drogas e encontrou um depósito de maconha no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre. A Operação Disfarce foi deflagrada no final da tarde de segunda-feira (08). Os policiais apreenderam 180 quilos de maconha.

“A equipe de policiais identificou um estabelecimento comercial que serviria como disfarce para a ocultação de um depósito de entorpecentes. Durante a ação, indivíduos foram flagrados carregando dois veículos com a droga. No local, houve troca de tiros com criminosos que tripulavam um terceiro automóvel, os quais acabaram fugindo. No interior do estabelecimento, foi localizado um depósito contendo 180 quilos de maconha”, afirmou o delegado Thiago Bennemann.

