Inter "Temos expectativa de que ele jogue no profissional", afirma empresário de joia do Inter sobre interesse de Real Madrid e Bayern

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Vinícius Tobias tem apenas 16 anos

Apenas com 16 anos, o lateral-direito Vinícius Tobias, joia categorias de base do Inter, já atrai olhares de grandes clubes europeus. Contudo, em entrevista exclusiva à Rádio Grenal, o empresário Augusto Nogueira afirmou que ainda não recebeu propostas oficiais e destacou a importância de se manter “os pés no chão” pensando no futuro do jogador.

Conforme informações divulgadas pelo jornal espanhol Don Balón, o jovem já desperta o interesse do Real Madrid, da Espanha, e Bayern de Munique, da Alemanha. Vinícius Tobias ainda sequer estreou pelo time profissional.

“Fiquei sabendo do interesse do Bayern de Munich e do Real Madrid pela mídia. Eu não fui procurado. Inter também não foi”, declarou o empresário à Rádio Grenal.

Mesmo com o vislumbre do interesse destes clubes, Nogueira demonstra cautela em tratar do futuro do jovem promissor: “Vejo comparações com vários grandes laterais. Não acho legal comparar. Ele é jovem, promissor, temos uma expectativa grande, mas ele tem um caminho longo ainda a percorrer. Já vi várias promessas darem errado por diversos motivos na metade do caminho. Precisamos ter os pés no chão.”

De acordo com a informação noticiada, a avaliação do Inter seria de 15 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões) pelo jogador. As cifras estavam sendo estudas pelo clube espanhol, contudo, os alemães já teriam passado à frente no negócio e encaminhado a contratação.

Contudo, o empresário reafirmou que não há nenhuma negociação e há a expectativa de que Vinícius possa atuar pelo time principal do Inter: “A expectativa é boa por ele ser um lateral de muita qualidade. É um jogador de força e que tem uma técnica muito boa. Mas precisamos ter calma e deixar ele se desenvolver. Temos expectativa de que ele jogue no profissional do Inter. É cedo pra projetar qualquer coisa. Não há negociação alguma para sair. Sequer fui procurado.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

