Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Leite destacou a colaboração entre equipes gaúchas e uruguaias na elaboração conjunta de protocolos para municípios na fronteira Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Leite destacou a colaboração entre equipes gaúchas e uruguaias na elaboração conjunta de protocolos para municípios na fronteira. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Em uma iniciativa pioneira da AMB (Associação Médica Brasileira), o webinar “Covid-19: Lições Aprendidas”, com foco na experiência de Brasil e Uruguai, contou, nesta terça-feira (02), com a participação de representantes dos dois países, entre eles o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

O gaúcho abordou a experiência e as estratégias de combate à doença no RS, que tem mais de mil quilômetros de fronteira com o país vizinho. “Felizmente, temos uma experiência mais confortável em relação a outros Estados, com uma das menores taxas de casos e óbitos proporcionalmente à população. Desenvolvemos aqui um modelo chamado de Distanciamento Controlado, uma estratégia mista, que busca equilibrar a prioridade à vida com a retomada econômica. É um modelo que nos ajuda a tomar decisões a partir de números e agirmos na proporção, no local e no momento necessário”, afirmou o governador.

Leite aproveitou a participação de representantes de entidades médicas no seminário para agradecer pelo conhecimento e colaboração disponibilizados para a construção do Distanciamento Controlado e o enfrentamento ao coronavírus no Estado.

O governador também falou sobre a cooperação entre as equipes de saúde gaúchas e uruguaias na elaboração conjunta de protocolos a serem adotados nos municípios da fronteira: Santana do Livramento e Rivera; Chuí e Chuy; Aceguá e Aceguá; Quaraí e Artigas; Barra do Quaraí e Bella Unión; e Jaguarão e Rio Branco.

“Temos uma relação próxima e antiga com os vizinhos uruguaios, e este trabalho de cooperação é muito importante para contermos o vírus e somarmos as forças para combatê-lo”, ressaltou Leite.

Como representante do governo do Uruguai no webinar, o ministro da Saúde, Daniel Salinas, parabenizou o governo pelo trabalho realizado no RS e falou sobre como o seu país vem atuando.

O Uruguai se destaca pelo sucesso no combate ao coronavírus. Foi apontado como um dos 49 países que estão vencendo a pandemia, segundo ranking disponível no site EndCoronavirus.org, elaborado e mantido pelo New England Complex Systems Institute e seus colaboradores.

“Não é porque parece tudo bem que podemos relaxar. Precisamos persistir nas ações e considerar as cidades binacionais como uma unidade sanitária é muito importante. Toda a cooperação deve estar a serviço das nossas populações que, afinal, são uma só, os humanos, os hermanos”, afirmou Salinas.

Em seguida, Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde brasileiro, falou sobre as estratégias adotadas no País para conter a pandemia.

O webinar “Covid-19: Lições Aprendidas” é uma parceria da AMB com a Amrigs (Associação Médica do Rio Grande do Sul), o Cremers (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul) e o Ministério da Saúde do Uruguai.

