Porto Alegre Quarta-feira terá novo drive-thru da Campanha do Agasalho no Largo Glênio Peres

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Das peças já triadas e liberadas, Fasc já distribuiu 32.657 unidades. Foto: Alex Rocha/PMPA Das peças já triadas e liberadas, Fasc já distribuiu 32.657 unidades. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura promove mais um drive-thru de arrecadação da Campanha do Agasalho 2020 nesta quarta-feira (3), das 11h às 16h, na avenida Borges de Medeiros, na calçada do Largo Glênio Peres. A ação da avenida Borges de Medeiros será realizada todas as quartas-feiras, até 1º de julho. O drive-thru especial Vila Roubadinhas ocorrerá nos sábados dos dias 6 e 13 de junho, sempre na rua Silva Jardim, 140.

Devido à pandemia pelo novo coronavírus, as roupas arrecadadas passam por uma quarentena de 14 dias. A estimativa da equipe de triagem é que 160 mil peças de agasalhos, cobertores e calçados tenham sido recebidas na iniciativa liderada pela equipe da primeira-dama do Município, Tainá Vidal. Das peças já triadas e liberadas, a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) distribuiu 32.657 unidades, beneficiando 11.761 pessoas de 35 instituições.

Cuidados na pandemia

A Campanha do Agasalho 2020 tem o tema “Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém”. Serão beneficiadas 142 organizações cadastradas na Fasc, albergues, abrigos, Centros Pop, pessoas atendidas nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), Creas (Centros de Referência Especializados de Assistência Social), CDI (Centros Dia do Idoso) e Crips (Centros de Relações Institucionais e Participativas), povos indígenas e quilombolas.

As doações, iniciativas e pontos de coleta podem ser acompanhados pelo portal da prefeitura e no App #EUFAÇOPOA. A 99 vai disponibilizar voucher de desconto para corridas até pontos de coleta com drive-thrus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre