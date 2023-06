O Grêmio está nas quartas de finais da Copa do Brasil. Após vencer o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quarta-feira (31), o técnico Renato Portaluppi comentou que o clube gaúcho aprendeu a ganhar, sofrer, mas também se comportar bem para se defender durante a partida.

O clube gaúcho abriu o placar no primeiro tempo com gol de Villasanti. Durante toda a partida, o time mineiro pressionou, teve mais posse de bola, mas não conseguiu o gol de empate.

“Pode falar que o Cruzeiro teve 70% de posse, mas praticamente no campo deles. Procuramos mais nos defender do que jogar. Se tratando de Copa do Brasil, falo para o meu grupo que temos que aprender a sofrer. Temos sofrido, mas conquistado os resultados “, disse Renato.

Além disso, o técnico revelou que Suárez quase não entrou em campo. Segundo o próprio treinador, o centroavante tem sofrido com problemas físicos. O camisa 9 não só participou de boa parte da partida, como foi essencial para o gol.

“Bati palmas para o grupo, mas pedi para baterem palmas para o Suárez. Hoje mais do que nunca deu exemplo principalmente para a garotada. É um cara de um caráter muito grande, gosta de ganhar. Estava com muitas dores musculares, quase não entrou em campo, praticamente no sacrifício. Se superou em termos de dores, é um exemplo para o grupo no campo”, disse o comandante gremista.