Inter “É muito absurdo não passar às quartas de final”, diz o técnico Mano Menezes após a eliminação do Inter na Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Mano Menezes disse que o desempenho colorado nos 180 minutos foi melhor que do América-MG Foto: Reprodução/Inter Mano disse que desempenho colorado nos 180 minutos foi melhor que do América-MG (Foto: Reprodução/Inter) Foto: Reprodução/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Abatido após a eliminação na Copa do Brasil, o técnico do Inter, Mano Menezes, concedeu entrevista coletiva no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e disse que apesar do resultado negativo, o clube gaúcho teve o desempenho melhor nos 180 minutos diante do América Mineiro. A partida ocorreu nesta quarta-feira (31).

O clube gaúcho conseguiu reverter o resultado no primeiro tempo, mas nos segundo tempo acabou cedendo o gol e levando o jogo para as penalidades máxima.

“É muito duro vir aqui pela terceira vez explicar uma eliminação nos pênaltis. A equipe tinha uma missão difícil, de reverter um 0 a 2. Propusemos um jogo, fizemos 3 a 0, que nos dava a classificação”, disse Mano Menezes.

O treinador ainda destacou que pelo desempenho dos dois jogos “é um absurdo” o clube não estar nas quartas de final da competição.

“Você não pode em jogos decisivos ser tão frágil como fomos lá. Aí depois vem a consequência. Se falar do desempenho do Inter em 180 minutos contra o América-MG é muito absurdo não passar às quartas de final. A indignação do torcedor e a nossa se somam. É duro sempre ter que dar uma explicação por um objetivo que não foi alcançado”, disse o treinador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/e-muito-absurdo-nao-passar-as-quartas-de-final-diz-o-tecnico-mano-menezes-apos-a-eliminacao-do-inter-na-copa-do-brasil/

“É muito absurdo não passar às quartas de final”, diz o técnico Mano Menezes após a eliminação do Inter na Copa do Brasil

2023-06-01