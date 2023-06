Grêmio Grêmio recebe mais R$ 4,3 milhões com a classificação na Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

O grande campeão da Copa do Brasil vai embolsar R$ 70 milhões Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Além da classificação, o Grêmio saiu de Minas Gerais com um bom dinheiro dentro dos cofres do clube. Na noite desta quarta-feira (31), o time gaúcho saiu com R$ 4,3 milhões. Na competição, o Tricolor somou até o momento R$ 12,8 milhões no torneio.

Como disputa a competição nacional desde a primeira fase, o Grêmio receberá o quinto depósito da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O Tricolor recebeu R$ 1,4 milhão na primeira fase quando despachou o Campinense.

Na sequência, recebeu R$ 1,7 milhão pela segunda fase na vitória sobre o Ferroviário e mais R$ 2,1 milhões pela terceira fase contra o ABC além de outros R$ 3,3 milhões pela presença nas oitavas.

O adversário do clube gaúcho nas quartas de final será conhecido em sorteio, em data ainda a ser divulgada pela CBF. Os jogos estão marcadas para os dias 5 e 12 de julho. Além do Grêmio, América-MG, Athletico, Bahia, Corinthians e Palmeiras já estão classificados.

