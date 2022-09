Mundo Temperar frango com antigripal gera alerta de saúde nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

“A fervura de um medicamento pode torná-lo muito mais concentrado e alterar suas propriedades de outras maneiras”, explicou o FDA. (Foto: Reprodução)

A agência americana para controle de alimentos e remédios (Food and Drug Administration, FDA) emitiu alertas após um desafio viralizar nas redes sociais envolvendo pessoas que temperam frango com NyQuil, um antigripal. Chamado de “NyQuil Chicken Challenge”, perfis fazem a experiência, cobrindo a carne com a medicação, que tem venda livre nos Estados Unidos e é usado para tratar sintomas de gripe, resfriados e alergias.

Sem surpresa, a FDA alertou que a ingestão do “prato” pode ter resultados perigosos para a saúde, não apenas se for ingerido, mas também no processo de cozimento.

“A fervura de um medicamento pode torná-lo muito mais concentrado e alterar suas propriedades de outras maneiras”, explicou o FDA em comunicado, acrescentando que até mesmo inalar os vapores do medicamento durante o cozimento pode fazer com que substâncias do produto entrem no corpo por vias nasais.

“Também pode machucar seus pulmões”, continuou o aviso. “Simplificando: alguém pode tomar uma quantidade perigosamente alta de remédios para tosse e resfriado sem nem perceber.”

Segundo o New York Post, não está claro, até o momento, por que a FDA emitiu o aviso sobre o risco do desafio apenas agora, uma vez que vídeos com esse conteúdo circulam há meses. Nos registros, pessoas cozinham um peito de frango e despejam grandes quantidades do medicamento líquido – que contém acetaminofeno, dextrometorfano HBr e succinato de doxilamina – na panela, cobrindo totalmente a carne.

A FDA afirmou que o “desafio” se tornou viral nas mídias sociais por “pressão dos colegas” com “videoclipes on-line de pessoas fazendo uso indevido de medicamentos sem receita médica e incentivando os espectadores a fazê-lo também”.

Uma overdose de NyQuil pode causar sintomas como convulsões, tonturas graves, problemas no fígado e problemas respiratórios, sendo potencialmente fatal. O desafio é semelhante a outros que circularam nas redes sociais, incluindo um outro que circulou no TikTok, chamado “frango sonolento”.

Um outro, chamado “Desafio Benadryl” pedia que as pessoas tomassem grandes doses do medicamento para alergia contendo difenidramina para tentar induzir alucinações, disse o FDA. Todos os desafios são condenados pela agência.

Médico e professor clínico assistente de medicina familiar na Virginia Commonwealth University, o Dr. Aaron Hartman explicou porque a tendência é perigosa e potencialmente fatal.

“Se você comesse uma dessas costeletas completamente cozidas, seria como se estivesse realmente consumindo de um quarto a meia garrafa de NyQuil”, disse. “Quando você cozinha remédios para tosse como o NyQuil, você ferve a água e o álcool, deixando o frango saturado com uma quantidade superconcentrada de drogas na carne.”

