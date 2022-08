Rio Grande do Sul Temperatura mínima no Rio Grande do Sul chega a -2,8°C nesta sexta

19 de agosto de 2022

A marca foi registrada em São José dos Ausentes Foto: Freepik A marca foi registrada em São José dos Ausentes. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

O frio voltou com força ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (19), derrubando as temperaturas em todo o Estado. A mínima, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), foi registrada em São José dos Ausentes: -2,8°C.

Em Quaraí, os termômetros marcaram -2,5°C. Também registraram temperaturas negativas os municípios gaúchos de Vacaria (-2,2°C), Cambará do Sul (-1,7°C), Serafina Corrêa (-0,8°C), Soledade (-0,3°C) e Lagoa Vermelha (-0,1 °C). Não houve queda de neve no Estado.

Em Porto Alegre, a temperatura mínima nesta sexta ficou na marca dos 5ºC. O frio prossegue no RS neste sábado (20), com possibilidade de novas marcas negativas no interior do Estado.

Na Capital, o sábado será ensolarado, com temperatura mínima de 6°C e máxima de 16°C. Já neste domingo (21), a previsão para Porto Alegre é de sol entre nuvens. Os termômetros devem marcar entre 7°C e 19ºC.

Santa Catarina

Conforme o Inmet, as temperaturas mais baixas no País nesta sexta foram registradas em Santa Catarina. Em Bom Jardim da Serra, fez -6,4 °C. Já em São Joaquim (SC), os termômetros marcaram -3,6 °C.

