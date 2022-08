Política Bolsonaro afirma que, se for reeleito, não permitirá a legalização das drogas no Brasil

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro e ministros visitaram o Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP) Foto: Reprodução/Redes Sociais Bolsonaro e ministros visitaram o Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP). (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que, se for reeleito, não permitirá a legalização das drogas no Brasil. “Nós sabemos que a liberação das drogas é uma desgraça para o País, não pretendo admitir isso”, afirmou.

A declaração foi dada durante visita ao Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP), na quinta-feira (18). Na ocasião, o presidente, que estava acompanhado de ministros, também defendeu a escolha da equipe de governo utilizando critérios técnicos, de acordo com a função de cada ministério. Segundo Bolsonaro, foi isso o que ele fez no seu primeiro mandato na Presidência.

“Assim é um governo que quer realmente fazer com que seu País decole. A escolha de pessoas técnicas não é fácil porque tem uma questão política muito grande, mas nos garante que nós podemos deixar de falar ‘país do futuro’ e falar ‘país do presente’”, declarou o chefe do Executivo.

Redução de impostos

Nas redes sociais, Bolsonaro defendeu a redução de impostos. “Antes da nossa chegada, o Brasil era marcado pelos altos impostos. Não se ouvia falar em redução porque governos sempre repassaram a conta de suas políticas e práticas nefastas para o povo. Diziam que menos impostos era menos arrecadação, o que provamos ser uma grande mentira”, afirmou.

“Ao contrário do que diziam, mostramos que é possível, sim, reduzir essa carga super pesada. Basta uma política econômica eficiente e respeito com o dinheiro dos brasileiros. Essa tem sido nossa grande diferença: ao invés de se servir do povo, nós passamos a servir ao povo. Alimentos, combustíveis, gás de cozinha, energia, medicamentos, eletrodomésticos, games, carros, motos, suplementos e mais centenas de itens: nunca tantos impostos foram reduzidos como nos últimos anos. Nosso compromisso é seguir reduzindo e zerando sempre que for possível”, prosseguiu o presidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política