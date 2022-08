Política Lula diz que, se for eleito, a Petrobras, os Correios, a Caixa e o Banco do Brasil não serão privatizados

19 de agosto de 2022

Lula deu a declaração durante um comício em Belo Horizonte Foto: Divulgação/PT

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que, se for eleito, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e os Correios não serão privatizados.

“Nós vamos recuperar a indústria brasileira, e a Petrobras não será privatizada. O Banco do Brasil não será privatizado, a Caixa Econômica não será privatizada, o BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] não será privatizado. Esses bancos públicos estarão a serviço do desenvolvimento desse País. E os Correios também não serão privatizados. Esse País tem que voltar para as mãos de homens e mulheres que sabem construir”, disse o petista durante um comício em Belo Horizonte (MG), na quinta-feira (18).

“O que está em jogo é a democracia contra a barbárie. Garantir que 33 milhões de brasileiros possam tomar café, almoçar e jantar todos os dias. O que estamos discutindo aqui é se vamos fazer universidades para todos ou para meia dúzia de privilegiados”, declarou Lula.

“O que queremos é que nossa juventude trabalhe e estude. Que nossas mulheres não sejam tratadas como objetos, que as mulheres sejam sujeitas da história. Queremos um País sem discriminação racial, que o povo negro possa ocupar os melhores empregos, as universidades”, afirmou o ex-presidente.

