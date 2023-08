Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul deve registrar temperaturas negativas neste fim de semana

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Há possibilidade de geada no interior do Estado Foto: Arquivo/PMPA Há possibilidade de geada no interior do Estado. (Foto: Arquivo/PMPA) Foto: Arquivo/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma frente fria derruba as temperaturas neste fim de semana no Rio Grande do Sul, com possibilidade de marcas negativas em municípios dos Campos de Cima da Serra, como Bom Jesus, Cambará do Sul, São José dos Ausentes e Vacaria.

Há possibilidade de geada nessas localidades e no Sul do Estado, de acordo com um boletim meteorológico divulgado nesta sexta-feira (25) pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

O sol deve predominar até segunda-feira (28), quando um sistema de baixa pressão se intensificará pelo Noroeste do RS e provocará chuvas e ventos fortes em diversas regiões nos dias seguintes.

Deve chover na ça-feira (29) em praticamente todo o Estado, com ventos de até 75 km/h no Norte e no Leste. Há previsão de chuva também na (30) em Bom Jesus, Cambará, Campo Bom, Caxias do Sul, Lagoa Vermelha e Mostardas. Os maiores acumulados devem ser registrados no Norte.

Porto Alegre O sol predomina em Porto Alegre neste fim de semana. As temperaturas variam entre 6°C e 16°C tanto no sábado quanto no domingo, de acordo com a Climatempo. Na segunda, a mínima será de 4°C, com possibilidade de geada. A máxima ficará em 19°C.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/temperaturas-negativas/

Rio Grande do Sul deve registrar temperaturas negativas neste fim de semana

2023-08-25