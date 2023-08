Polícia Polícia desarticula esquema de tele-entrega de drogas em Porto Alegre e na Região Metropolitana

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

A operação contou com a participação de 110 policiais civis e guardas municipais de Gravataí Foto: Polícia Civil/Divulgação A operação contou com a participação de 110 policiais civis e guardas municipais de Gravataí. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (25), a Operação Delivery com o objetivo de desarticular um esquema de tráfico de drogas por tele-entrega em Porto Alegre e na Região Metropolitana.

Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão, além de bloqueios de contas, na Capital, em Gravataí, Alvorada, Cachoeirinha, Canoas e nos presídios de Camaquã, Charqueadas e Montenegro.

Durante a operação, dois criminosos que já estavam no sistema prisional receberam novas ordens de prisão. Um deles é considerado gerente do esquema e possui antecedentes por homicídio, roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O outro atuava como operador e possui antecedentes por tráfico de drogas.

Um terceiro traficante foi capturado no bairro Rubem Berta, na Zona Norte da Capital. Doze celulares foram apreendidos durante a ação. A investigação que deu origem à operação durou cerca de quatro meses. Ao longo desse período, foi constatado que detentos coordenavam a venda de drogas por meio de entregas domiciliares.

O esquema movimentou mais de R$ 100 mil por mês, com 70 entregas diárias por cada operador. O líder da quadrilha, ainda não identificado, organizava a compra e o armazenamento de grande quantidade de drogas. O gerente coordenava os quatro operadores que realizavam as entregas com veículos alugados.

A apuração iniciou com a prisão em flagrante de um dos operadoras do esquema, que armazenava 10 quilos de cocaína, avaliados em R$ 400 mil, em uma residência alugada. Destaca-se que até uma universitária, companheira de um criminoso preso, participava do esquema e entregava as drogas perto de uma universidade.

Dois investigados seguem foragidos, e as investigações prosseguem. A operação contou com a participação de 110 policiais civis e guardas municipais de Gravataí, além de cães farejadores.

