Rio Grande do Sul Temperaturas podem despencar de 40ºC para 10ºC no Rio Grande do Sul nos próximos dias

Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

Inmet emitiu um alerta de perigo causado pelo declínio da temperatura em diversas regiões do Estado Foto: Agência Brasil Inmet emitiu um alerta de perigo causado pelo declínio da temperatura em diversas regiões do Estado. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Uma frente fria que chega ao Rio Grande do Sul neste fim de semana promete despencar as temperaturas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa de ar frio trará temperaturas que podem chegar a 10ºC na Campanha.

A região, que abrange sete municípios (Aceguá, Bagé, Caçapava do Sul, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra e Lavras do Sul) com uma população estimada em cerca de 215 mil pessoas, está sob aviso de onda da calor, previsto para terminar neste sábado (8). De acordo com o Climatempo, as altas temperaturas são resultado da aproximação da frente fria, que potencializa o calor. Nos dias seguintes, no entanto, a previsão é de queda. O Inmet emitiu um alerta de perigo causado pelo declínio da temperatura em diversas regiões do Rio Grande do Sul.

“Além da redução das temperaturas, a chuva chega junto com a frente fria, aumentando o risco de temporais devido ao contraste térmico entre a massa de ar quente instalada sobre o Brasil e o ar frio que avança do Sul. Esse choque térmico favorece a formação de nuvens carregadas, podendo provocar rajadas de vento e trovoadas”, aponta o Climatempo.

O Sul do País registrou temperaturas recordes, que passaram dos 40°C, devido a uma onda de calor que atinge a região desde o início do mês, segundo a medição oficial do Inmet.

As temperaturas em Porto Alegre atingiram os termômetros 39,5°C, recorde para o ano de 2025. Em outras cidades do interior gaúcho, as máximas chegaram a 41,3ºC, em Uruguaiana e Campo Bom, e 43ºC em Quaraí.

A chuva acompanha a frente fria, elevando o risco de temporais devido ao contraste entre o ar quente e o ar frio que avança, favorecendo rajadas de vento e trovoadas.

Ao longo do final de semana, a frente fria deve avançar rumo ao Sudeste, alcançando o litoral de São Paulo na segunda-feira (10), até chegar à costa do Rio de Janeiro, na terça (11).

https://www.osul.com.br/temperaturas-podem-despencar-de-40oc-para-10oc-no-rio-grande-do-sul-nos-proximos-dias/

2025-03-08