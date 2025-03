Mundo Governo Trump investiga produtores de ovos por causa da alta de preços

Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

Os cinco maiores produtores controlam cerca de metade do mercado de ovos nos Estados Unidos. Os cinco maiores produtores controlam cerca de metade do mercado de ovos nos Estados Unidos. (Foto: Luiz Agner/IBGE)

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos iniciou uma investigação dos principais produtores de ovos do país sobre possíveis violações antitruste, à medida que o preço dos ovos dispara. Os procuradores do departamento estão se preparando para enviar intimações de investigação civil a vários produtores.

Antitruste é um conjunto de leis e normas que visam proteger a concorrência e evitar o abuso de poder por empresas. Os investigadores querem saber se as empresas estão compartilhando informações confidenciais sobre preços e fornecimento, contribuindo para um aumento nos preços dos ovos.

A investigação está sendo conduzida a partir do escritório da divisão antitruste em Chicago.Os preços dos ovos começaram a subir no ano passado e rapidamente se tornaram um assunto na campanha presidencial. Os produtores culparam a disseminação da gripe aviária, que os forçou a abater milhões de galinhas, pela oferta mais restrita de ovos e pelos preços que ultrapassaram US$ 8 (R$ 46) a dúzia em algumas áreas.

A investigação do Departamento de Justiça pode não levar a uma ação judicial. Alguns legisladores e grupos de defesa já haviam solicitado que os órgãos reguladores federais investigassem as práticas de preços do setor.

Cerca de 15% das galinhas poedeiras do país, isto é, que põem ovos, morreram vítimas da gripe aviária nos últimos quatro meses. Enquanto isso, os preços dos ovos no atacado subiram 255%, de acordo com dados da Expana, que monitora os preços do produto.

Os cinco maiores produtores controlam cerca de metade do mercado de ovos nos Estados Unidos.

A Cal-Maine, cujas ações são negociadas na bolsa de valores e controla cerca de um quinto do mercado, relatou um aumento de 82% na receita do trimestre encerrado no final de novembro, para US$ 954 milhões, em comparação aos US$ 523 milhões do ano anterior. A alta foi “impulsionada principalmente por um aumento no preço médio líquido de venda de ovos com casca, bem como um aumento no total de dúzias vendidas”, disse a empresa.

Mas outros dizem que o setor pode estar limitando a oferta, forçando os preços a subir. “Os produtores de ovos e os supermercados podem aproveitar o atual surto de gripe aviária como uma oportunidade para restringir ainda mais a oferta ou aumentar os preços dos ovos para aumentar lucros”, disse um grupo de legisladores democratas, liderado pela senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, em uma carta ao presidente Donald Trump em janeiro.

Em uma carta enviada em 12 de fevereiro à Comissão Federal de Comércio e ao Departamento de Justiça, a Farm Action, um grupo que se opõe aos monopólios corporativos nos setores de alimentos e agricultura, pediu às agências que analisassem a possível monopolização e coordenação anticompetitiva no setor. As perdas decorrentes do abate foram “relativamente modestas” em relação ao tamanho do rebanho de postura de ovos dos EUA, afirma o grupo, enquanto as margens de lucro dos produtores aumentaram.

No ano passado, sob o comando do ex-presidente Joe Biden, a divisão antitruste do Departamento de Justiça começou a contratar pessoal para seu escritório em Chicago para investigar possíveis violações antitruste na agricultura.

Para lidar com os preços recordes dos ovos, o Departamento de Agricultura disse em fevereiro que estava estudando a possibilidade de importar mais ovos e aumentar o financiamento para combater a disseminação da gripe aviária. (Estadão Conteúdo)

