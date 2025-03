Política Saiba quem são as testemunhas escolhidas por Bolsonaro no inquérito do golpe

Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

O ex-presidente foi denunciado pela PGR por cinco crimes Foto: Valter Campanato/Agência Brasil O ex-presidente foi denunciado pela PGR por cinco crimes. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Na manifestação de defesa apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira (6), 13 nomes foram solicitados como testemunhas no caso que apura seu suposto envolvimento para instaurar um golpe de Estado no País.

Entre as testemunhas incluídas no rol, os advogados do ex-mandatário adicionaram o aliado de Bolsonaro e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Tarcísio, que foi ministro da Infraestrutura no antigo governo, disse à CNN na sexta-feira (7) que aceita, “sem dúvida”, o convite.

Além do governador paulista, há outros cinco ex-ministros na lista: Gilson Machado, do Turismo, o ex-ministro da Saúde e hoje deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ) e os senadores Rogério Marinho (PL-RN), que chefiava a pasta de Desenvolvimento Regional, e Ciro Nogueira (PP-PI), antigo ministro-chefe da Casa Civil. O nome do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), vice-presidente de Bolsonaro, também consta no documento.

Compõem os outros sete nomes o do advogado Amaury Feres Saad, acusado pela Polícia Federal (PF) de ser um dos autores da “minuta do golpe”; o do coronel Wagner Oliveira da Silva, representante da Aeronáutica que na Comissão de Transparência Eleitoral, que verificou a veracidade do resultado das eleições de 2022; Renato de Lima França, ex-subchefe para Assuntos Jurídicos do governo Bolsonaro; o general Freire Gomes e o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que teriam negado aderir ao suposto golpe; general Júlio César de Arruda, ex-comandante do Exército citado no relatório final da PF, e Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro.

Lista completa

– Amaury Feres Saad;

– Coronel Wagner Oliveira da Silva;

– Renato de Lima França;

– General Eduardo Pazuello;

– Senador Rogério Marinho;

– General Hamilton Mourão;

– Senador Ciro Nogueira;

– Governador Tarcísio Gomes de Freitas;

– Gilson Machado;

– General Marco Antônio Freire Gomes;

– Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior;

– General Júlio César de Arruda;

– Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro.

O caso tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) e deve ser analisado pela primeira turma da corte, composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. A defesa de Bolsonaro, contudo, pede que a ação seja analisada pelo plenário do Supremo, e chegou a pedir o afastamento de Moraes, Dino e Zanin.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) ofereceu uma denúncia em fevereiro deste ano contra 34 pessoas no âmbito da tentativa de golpe de Estado. Dentre elas, estão Bolsonaro, militares de alta patente e ex-ministros.

O ex-presidente foi denunciado pela PGR por cinco crimes:

– organização criminosa armada;

– tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

– golpe de Estado;

– dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima;

– e deterioração de patrimônio tombado.

2025-03-08