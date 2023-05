Geral Tempestade de neve fecha fronteira entre Argentina e Chile, na Cordilheira dos Andes

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Equipes tentam desobstruir vias em fronteira de Argentina e Chile. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma tempestade de neve e fortes ventos levaram ao fechamento da Passagem Internacional do Cristo Redentor, situada na fronteira entre Argentina e Chile. Com isso, o trânsito binacional foi interrompido, de maneira preventiva, para caminhões, carros particulares e ônibus de turismo. A via terrestre entre os dois países fica a 3,2 mil metros de altitude, na Cordilheira dos Andes.

De acordo com o “MetSul Meteorologia” e a Rádio Mitre Mendoza, a forte nevasca bloqueou a passagem de 1.400 caminhões, cujos motoristas aguardavam a liberação da passagem entre as cidades de Luján de Cuyo e Uspallata. Os canais reportaram que as autoridades do local previam a possibilidade de reabrir o posto, com prioridade para os veículos chilenos que estavam parados desde domingo.

O posto fronteiriço está fechado desde a tarde do último domingo, devido às condições meteorológicas instáveis, e assim ficará por tempo indeterminado, até que a segurança da travessia possa ser garantida, de acordo com informes divulgados pela coordenação de fronteira dos dois países. A avaliação é de que as nevascas e ventanias têm gerado risco para os motoristas no local.

Na quarta-feira (24), havia mais de 50 centímetros de neve acumulada na região da passagem. Equipes usam máquinas para tentar desobstruir as estradas cobertas por neve e raspar o gelo das pistas.

Já na quinta-feira (25), os termômetros da região chegaram a marcar -6ºC.

“Durante a noite nevou bastante. Há uma acumulação do lado de Las Cuevas (lado argentino) de aproximadamente 25, 30 centímetros. Do lado de Libertadores (lado chileno), há 60 centímetros. E logicamente isso está gerando uma grande complicação, além das rajadas de vento que chegaram a 60 km/h”, afirmou Osvaldo Valle, da Coordenação de Operação da Fronteira, à Rádio Mitre Mendoza.

De acordo com o “MetSul Meteorologia”, a manhã desta sexta foi de alagamentos em Buenos Aires e na Grande Buenos Aires. A chuva provocou alagamentos, afetou o tráfego aéreo e levou muitos raios na capital argentina.

A massa de ar frio que casou neve na Patagônia avançava nesta sexta para o Sul do Brasil. A frente fria começou a ingressar no Rio Grande do Sul com instabilidade no Oeste e no Sul gaúcho. Segundo o MetSul, o sistema frontal avançava também para as demais regiões do Estado. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/tempestade-de-neve-fecha-fronteira-entre-argentina-e-chile-na-cordilheira-dos-andes/

Tempestade de neve fecha fronteira entre Argentina e Chile, na Cordilheira dos Andes

2023-05-26