Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2023

A tempestade deixou cidades e municípios do nordeste espanhol completamente brancas. (Foto: Reprodução)

Uma forte tempestade de ar frio chegou à Espanha nesta segunda-feira (27) e provocou temperaturas de até -18,6°C. A tempestade, chamada de Juliette, deixou cidades e municípios do nordeste espanhol completamente brancas e provocou fortes nevascas em todo o país.

A tempestade, formada por uma camada de ar frio vindo do Ártico, gerou alertas por frio extremo em 30 províncias da Espanha.

A província de Lleida, também na região da Catalunha, registrou -18,6°C na madrugada desta segunda-feira, segundo a agência meteorológica espanhola (AEMET).

Nas montanhas de Collserola, perto de Barcelona, os moradores aproveitaram a paisagem completamente branca para tirar fotos.

A tempestade também chegou na região vizinha do País Basco, onde crianças do município de Estella-Lizarra aproveitaram para fazer bonecos de neve enquanto em um parque.

Espera-se que Juliette cause baixas temperaturas e fortes ventos frios em todo o país até quinta-feira, informou a AEMET.

Temporais nos Estados Unidos

Em outra frente, fortes temporais atingiram os Estados Unidos durante o fim de semana, deixando cerca de 250 mil norte-americanos sem energia elétrica da Costa Oeste ao Meio Oeste do país. No Estado de Oklahoma, ao menos 7 tornados foram registrados no domingo (26). O fenômeno deixou milhares de moradores sem luz, residências destruídas e rodovias fechadas. Ao menos 12 pessoas ficaram feridas.

Outro tornado também foi registrado na cidade de Liberal, no Estado do Kansas, e deixou casas e empresas sem energia elétrica.

De acordo com o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos (NWS, na sigla em inglês), os alertas de tornados e ventos fortes foram emitidos em Oklahoma, Texas e Kansas no domingo (26). Até a manhã desta segunda-feira (27), ao menos 33.000 pessoas ainda estavam sem energia em Oklahoma, segundo informações da NBC.

O Serviço Meteorológico disse que é esperado “que um padrão climático intenso continue até o meio da semana com impactos em diversas regiões do país”. E alertou que fortes tempestades poderiam atingir o Estado de Ohio e todo o Noroeste do país.

