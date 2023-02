Saúde Uso diário de maconha aumenta risco de doença cardíaca

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2023

A maconha aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial imediatamente após cada uso. (Foto: Reprodução)

Usar maconha todos os dias pode aumentar o risco de uma pessoa ter doença arterial coronariana, ou DAC, em um terço em comparação com aqueles que nunca a usam, apontou um novo estudo.

“Um crescente corpo de evidências sugere que a cannabis não é totalmente isenta de danos e pode realmente causar doenças cardiovasculares”, disse o principal autor do estudo, Ishan Paranjpe, médico residente da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. O estudo – que ainda não foi publicado – será apresentado no domingo (26) na reunião anual do American College of Cardiology.

“Assim, a decisão de usar cannabis deve ser cuidadosamente ponderada em relação ao potencial de doenças cardíacas graves”, disse Paranjpe.

A doença arterial coronariana é causada pelo acúmulo de placas nas paredes das artérias que fornecem sangue ao coração. Também chamada de aterosclerose, a DAC é o tipo mais comum de doença cardíaca, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA.

Os sinais da doença incluem ter angina ou dor no peito, sentir-se fraco, tonto ou enjoado ou sentir falta de ar. No entanto, para “algumas pessoas, o primeiro sinal de DAC é um ataque cardíaco”, diz o CDC em seu site.

O estudo extraiu dados de pessoas que participaram do Programa de Pesquisa All of Us. Administrado pelos Institutos Nacionais de Saúde, o programa é projetado para coletar informações de saúde ao longo do tempo de 1 milhão ou mais de pessoas nos Estados Unidos.

Ao se inscrever no estudo, os participantes preencheram uma pesquisa sobre o uso de cannabis. A equipe de pesquisa usou essas informações para classificar os que responderam em cinco categorias: usuários diários (4.736 pessoas), usuários semanais (2.720), usuários mensais (2.075), os que usaram uma ou duas vezes em três meses (8.749) e os que nunca usaram (39.678 pessoas). Os pesquisadores então compararam essas categorias com os registros médicos dos participantes alguns anos depois.

Eles descobriram que usuários diários de cannabis tinham 34% mais chances de serem diagnosticados com doença arterial coronariana do que aqueles que nunca usaram a droga. As pessoas que usaram maconha apenas uma vez por mês ou menos não tiveram risco significativo, segundo o estudo.

Os resultados se mantiveram verdadeiros mesmo depois que os pesquisadores consideraram outras causas potenciais de doença cardíaca coronária, como idade, sexo e principais fatores de risco cardiovascular – pressão alta, colesterol alto, diabetes tipo 2, obesidade, tabagismo e uso de álcool.

O estudo usou randomização mendeliana (MR) para determinar o risco, o que outros estudos sobre o assunto não fizeram, disse Paranjpe em um e-mail. O método MR mede as variações genéticas conhecidas por estarem relacionadas a um fator de risco modificável para determinar a influência causal do fator de risco.

“Embora outro trabalho também tenha relacionado a cannabis com DAC, existem vários fatores de confusão em potencial que podem explicar essa relação. Nossa análise de RM sugere que essa relação pode ser diretamente causal”, disse Paranjpe.

Maconha e o coração

Por que a maconha parece danificar o coração e os vasos sanguíneos? Primeiro, aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial imediatamente após cada uso, de acordo com o CDC.

“A fumaça da maconha também fornece muitas das mesmas substâncias que os pesquisadores encontraram na fumaça do tabaco – essas substâncias são prejudiciais aos pulmões e ao sistema cardiovascular”, diz a agência.

Fumar ou vaporizar qualquer substância, incluindo cannabis, deve ser evitado devido ao risco de danos ao coração, pulmões e vasos sanguíneos, alertou a American Heart Association (AHA) em 2020.

A orientação da AHA divulgada então apontou para estudos que descobriram que anormalidades do ritmo cardíaco, como taquicardia e fibrilação atrial, poderiam ocorrer dentro de uma hora após o fumo de maconha contendo delta-9-tetraidrocanabinol, ou THC. (THC é a parte da planta da maconha que dá um barato.)

Outra pesquisa mostrou que fumar maconha desencadeou ataques cardíacos e leva a um maior risco de derrames e insuficiência cardíaca em pessoas com doenças cardíacas subjacentes.

Notavelmente, o novo estudo não foi capaz de determinar se diferentes tipos de uso de cannabis – como consumir comestíveis versus fumar maconha, por exemplo – fizeram diferença no risco de uma pessoa desenvolver DAC. No entanto, como o THC chega ao cérebro mais rapidamente quando fumado, os pesquisadores argumentam que pesquisas futuras devem investigar vários métodos de uso e seu impacto no coração. As informações são da CNN.

